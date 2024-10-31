Türkiye'nin lüks oteli satıldı fiyatı dudak uçuklattı. İstanbul Boğazı'nın en gözdesiydi

İstanbul Boğazı’nın gözde semtlerinden Kuruçeşme'de yer alan Les Ottomans Hotel, Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal’dan, Beşiktaş’ın eski başkanı Serdar Bilgili’ye devredildi. Otel, 75 milyon dolar karşılığında tüm borçlarıyla birlikte satın alındı.

75 MİLYON DOLARA SATILDI

Ünal Aysal, Akbank’a olan 75 milyon dolarlık borcunu ödemekte zorlanınca, oteli satışa çıkardı. Serdar Bilgili’nin yönetimindeki BLG Capital, oteli devralarak bu sorunu çözdü ve Les Ottomans Hotel’in yeni sahibi oldu.

OSMANLI TARZI BAHÇESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Les Ottomans Hotel, tarihi Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı'nın bir parçası olarak biliniyor. Yalı, 4527 metrekarelik bir alana inşa edilmiş olup, III. Ahmet dönemine ait kalıntıları, çeşmesi ve Osmanlı tarzı bahçesi ile dikkat çekiyor. Bu zarif yapılar, Osmanlı su mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

TARİHİ YAPI CANLANDIRILDI

1790-1929 yılları arasında farklı sahipler tarafından kullanılan yalı, zamanla ihmal edildi. 1980'lerde, 22 varis, yalıyı turizm amaçlı kullanmak isteyen bir girişimciye satma kararı aldı. Aysal ailesi, Unit Group bünyesinde bu tarihi yapıyı yeniden canlandırarak oteli lüks bir işletme haline getirdi.

Restorasyon sonrası 2006 yılında kapılarını açan Les Ottomans Hotel, Türkiye’nin en lüks otellerinden biri olarak hizmet vermektedir. Dış cephesi orijinal yapısına sadık kalınarak korunsa da, iç mekanları modern konforla harmanlanmıştır.

Les Ottomans, dünya genelinde Feng Shui Hoteli olarak sertifikalanmış nadir lüks butik oteller arasında yer almaktadır. Bu özellik, konuklarına huzurlu bir deneyim sunarak oteli farklı kılmaktadır. Bu satış, hem otelin tarihi geçmişine hem de gelecekteki potansiyeline ışık tutmaktadır.