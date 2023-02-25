25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Makine ihracatı 2,1 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin makine ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla 2,1 milyar dolar oldu.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 12:00
Takip Et

Türkiye'nin makine ihracatı 2,1 milyar dolara yükseldi

Makine ihracatı 2,1 milyar dolara yükseldi
+
Aa
-

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, geçen yıl yüzde 9,6 artışla 25,3 milyar dolarlık ihracata ulaşan ve tüm zamanların rekorunu kıran makine sektörü, 2023'e de rekorla başladı.

Türkiye'nin makine ihracatı ocaktan geçen yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 3, değer olarak yüzde 20,1 arttı. Geçen ay ihracat tutarı 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

En çok ihracat yapılan pazar yüzde 22,6 artışın yaşandığı ve 273 milyon dolarlık rakama ulaşılan Almanya oldu. Almanya'yı 165 milyon dolarla Rusya, 117 milyon dolarla ABD izledi. İhracat artışı Rusya'da yüzde 210, ABD'de yüzde 29,9 olarak gerçekleşti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
2
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
3
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
4
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
5
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
6
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
7
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Emre Belözoğlu'ndan kampanyaya destek
﻿Emre Belözoğlu'ndan kampanyaya destek
﻿Emre Belözoğlu'ndan kampanyaya destek
﻿Malatya'da deprem
﻿Malatya'da deprem
﻿Malatya'da deprem
﻿Brezilyalı oyunculara onay çıktı
﻿Brezilyalı oyunculara onay çıktı
﻿Brezilyalı oyunculara onay çıktı
﻿Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır kapısı yeniden açıldı
﻿Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır kapısı yeniden açıldı
﻿Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır kapısı yeniden açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.