Türkiye'nin Maldivi icradan satılık. Fiyatı belli oldu

İzmir Dikili’deki Garip Adası, lüks otel ve villalar için büyük yatırım planlarıyla dikkat çekerken, icra yoluyla satışa çıkarıldı. Ada, 22 Ocak 2025’te açık artırma ile satışa sunulacak.

İzmir’in Dikili ilçesinde yer alan ve "Türkiye'nin Maldivleri" olarak adlandırılan Garip Adası, icra yoluyla satışa çıkarıldı. 2016 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından devralınan ada, şimdi yeni bir yatırımcı arıyor.

Geçtiğimiz yıllarda, adada lüks otellerin ve Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen ay ve yıldız şeklindeki villaların yapılacağı duyurulmuştu. Ancak, bu projeler bir türlü hayata geçmedi ve ada, 22 Ocak 2025’te yapılacak açık artırma ile satışa sunulacak.

Garip Adası, Bademli Mahallesi’nde yer alıyor ve 357.731,84 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Ada, en yakın karaya 1,1 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve yaz aylarında tekne ile ulaşılabiliyor.

Satışa çıkan adada, 3 adet tescilsiz yapı bulunuyor. Bitki örtüsü olarak zeytin ağaçları, çam ağaçları ve makilik alanlar dikkat çekiyor. Ada, Termal Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırlarında yer alırken, 1/25000 ölçekli nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmuyor.

İzmir’in Dikili ilçesindeki Garip Adası, 2010 yılında Fİ Yapı tarafından 32 milyon dolar bedelle satın alınmıştı. Ancak, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında FETÖ soruşturması kapsamında Fİ Yapı’ya kayyum atanmış ve şirketin tüm mal varlıkları, Garip Adası dahil olmak üzere, TMSF’ye devredilmişti.

Bu gelişmenin ardından ada, yıllarca devlet kontrolünde kaldı ve şimdi satışa çıkarıldı.

Satışa ilişkin ilan, adanın "zeytinli tarla nitelikli" olduğunu belirtiyor. Ancak, üzerinde inşa edilebilecek projeler için herhangi bir imar planı bulunmadığı da vurgulanıyor.

Dolayısıyla, adanın yeni sahibine ciddi bir yatırım fırsatı sunuluyor olsa da, imar planı eksiklikleri ve mevcut yapılar nedeniyle zorlu bir süreç de söz konusu.

Bu açık artırma, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunarken, aynı zamanda Garip Adası’na yapılacak büyük turizm yatırımları konusunda da yeni bir sayfa açabilir.