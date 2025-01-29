Türkiye'nin metal devi iflasla boğuşuyor. İşçileri atılma korkusu sardı

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Türkiye'nin metal devi iflasla boğuşuyor. İşçileri atılma korkusu sardı

Eskişehir'de 29 yıldır faaliyet gösteren Damla Endüstriyel Ürünler Gıda Medikal Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Şirket, "Bizimle çalışın, avantajlarını yaşayın" sloganıyla bilinirken, mahkeme kararı çalışanlar arasında endişeye yol açtı.

1995'te kurulan şirket hakkında Eskişehir 1. İcra Dairesi'nden kritik bir karar geldi. Damla Endüstriyel için konkordato sürecinin başlatıldığı duyuruldu. Alacaklılar için önemli bir süreç başladı ve bu süreçte, şirketin tasfiye halinde olduğu açıklandı.

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Eskişehir 1. İcra Dairesi, alacaklılar sıra cetvelinin hazırlandığını belirtti. Alacak ve istihkak iddialarına ilişkin itirazlar için 7 günlük bir yasal süre tanındı. Bu süreçte, alacaklıların İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun olarak hareket etmeleri gerekiyor.

Konkordato teklifinin müzakere edilmesi için ikinci alacaklılar toplantısı 15 Mart 2025'te, saat 10:00'da Eskişehir 1. İcra Müdürlüğü'nde yapılacak. Alacaklıların bu toplantıya bizzat veya yetkili bir vekil aracılığıyla katılmaları gerekiyor.

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Şirketin iflas sürecine girmesi, çalışanları derinden etkiledi. İşçiler, işlerini kaybetme korkusuyla endişeli günler geçiriyor. Damla Endüstriyel'in bu süreçten nasıl çıkacağı ve çalışanların geleceği belirsizliğini koruyor.

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