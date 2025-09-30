Türkiye'nin mobilya devi iflas bayrağını çekti. Avrupa ve Orta Doğu'ya ihracat yapıyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin mobilya devi iflas bayrağını çekti. Avrupa ve Orta Doğu'ya ihracat yapıyordu

Kocaeli’nin mobilya devi Pramo Mobilya, ekonomik dalgalanmaların gölgesinde iflas etti. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla şirketin tüm faaliyetleri dururken, sektörde yankılar sürüyor.

Kocaeli Derince’de faaliyet gösteren mobilya sektörünün öncü firmalarından Pramo Mobilya A.Ş., resmen iflas etti. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen konkordato davasında, mahkeme şirketin iflasına hükmetti.

Kararla birlikte, şirketin tüm tedbir kararları kaldırıldı ve konkordato komiserinin görevi sona erdi. Bu karar, son dönemde ekonomik zorluklarla boğuşan mobilya sektöründe büyük yankı uyandırdı.

pramo-1759127545.webp

Pramo Mobilya, modern tasarımları ve dayanıklı ürünleriyle tanınıyordu. Derince’deki yüksek teknolojili akıllı fabrikasında üretim yapan şirket, sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına da ihracat gerçekleştiriyordu. Lüks segmentte estetik ve kaliteli mobilyalar üreten firma, uluslararası sağlık ve kalite standartlarına uygun üretim anlayışıyla sektörde fark yaratmıştı.

wp-header-logo-2798.webp

Ancak, artan maliyetler, döviz kuru dalgalanmaları ve küresel ekonomik belirsizlikler, şirketin finansal dengesini bozdu. Firmanın iflası, yüzlerce çalışanı ve tedarikçiyi doğrudan etkiledi.
Ayrıca Kocaeli’nin sanayi dokusuna da darbe vurdu. Bölgedeki istihdam ve ihracat hacmine katkıda bulunan firmanın kapanışı, yerel ekonomide de hissedilecek.

aaa3.jpg

Son Haberler
Trump’ın Gazze planına üst üste tepkiler geldi: Erdoğan ‘Sürece katkı vermeye devam edeceğiz” dedi
Trump’ın Gazze planına üst üste tepkiler geldi: Erdoğan ‘Sürece katkı vermeye devam edeceğiz” dedi
Saray'da köstebek avı. İktidarın en gizli bilgileri bile sızdırıldı. Erdoğan'ın duyulmasını istemediği o bilgiler
Saray'da köstebek avı. İktidarın en gizli bilgileri bile sızdırıldı. Erdoğan'ın duyulmasını istemediği o bilgiler
Galatasaray – Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar
Galatasaray – Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar
Cimbom Devler Ligi'nde siftah için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri...
Cimbom Devler Ligi'nde siftah için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri...
Kayseri'de kan donduran olay! 12 yaşındaki üvey oğlu dehşet saçtı
Kayseri'de kan donduran olay! 12 yaşındaki üvey oğlu dehşet saçtı