Türkiye'nin mobilya devi iflas bayrağını çekti. Avrupa ve Orta Doğu'ya ihracat yapıyordu

Kocaeli Derince’de faaliyet gösteren mobilya sektörünün öncü firmalarından Pramo Mobilya A.Ş., resmen iflas etti. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen konkordato davasında, mahkeme şirketin iflasına hükmetti.

Kararla birlikte, şirketin tüm tedbir kararları kaldırıldı ve konkordato komiserinin görevi sona erdi. Bu karar, son dönemde ekonomik zorluklarla boğuşan mobilya sektöründe büyük yankı uyandırdı.

Pramo Mobilya, modern tasarımları ve dayanıklı ürünleriyle tanınıyordu. Derince’deki yüksek teknolojili akıllı fabrikasında üretim yapan şirket, sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına da ihracat gerçekleştiriyordu. Lüks segmentte estetik ve kaliteli mobilyalar üreten firma, uluslararası sağlık ve kalite standartlarına uygun üretim anlayışıyla sektörde fark yaratmıştı.

Ancak, artan maliyetler, döviz kuru dalgalanmaları ve küresel ekonomik belirsizlikler, şirketin finansal dengesini bozdu. Firmanın iflası, yüzlerce çalışanı ve tedarikçiyi doğrudan etkiledi.

Ayrıca Kocaeli’nin sanayi dokusuna da darbe vurdu. Bölgedeki istihdam ve ihracat hacmine katkıda bulunan firmanın kapanışı, yerel ekonomide de hissedilecek.