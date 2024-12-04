Türkiye'nin mobilya devi iflas etti. 30 ülkeye ihracat yapıyordu

1993 yılında kurulan ve uzun yıllar Türkiye’nin önde gelen mobilya üreticilerinden biri haline gelen Enis Koltuk Mobilya Tekstil Sanayi, faaliyetlerine son verdi.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflasına karar verilen şirket, borç yükü altında kalmış ve tasfiye süreci başlatılmıştır.

Mahkemeden yayımlanan iflas ilanında, şirketin alacaklılarına olan borçlarının birikmesi sonucu bu kararın alındığı ve konkordato komiserinin görevinin sonlandığı açıklandı.

Enis Koltuk Mobilya'nın iflasının ardından tasfiye süreci başlamış oldu. Mahkemenin yayımladığı bildiride, şirketin borçlarının ödenemediği ve varlıklarının satılarak alacaklılara dağıtılacağı belirtildi.

Konkordato komiseri Engin Dinçeli’nin görevine son verildiği ve daha önce alınan tedbirlerin kaldırıldığı ifade edildi. Bu gelişmeler, şirketin ekonomik sıkıntılarının giderek derinleştiğini ve iflas sürecinin kaçınılmaz hale geldiğini gözler önüne serdi.

YAĞMA GİRİŞİMİNİ POLİS ENGELLEMİŞTİ

Enis Koltuk Mobilya'nın iflas söylentilerinin ardından, alacaklılar bir yağma girişiminde bulunmuştu. İnegöl’de bulunan fabrikanın mağaza ve deposuna giren bir grup kişi, içerideki koltukları TIR’lara yüklemeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilerek, yasa dışı eylemi engelledi. Polis, alacaklıların bu yasadışı girişimini durdururken, firmanın içindeki eşyaların yağmalanmasını önledi.

SEKTÖRDE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Enis Koltuk Mobilya, 2001 yılından beri koltuk takımı üretimi yaparak sektörde adından söz ettirmişti. Yıllar içinde birçok yerli ve yabancı müşteri kitlesine ulaşan şirket, yüksek kaliteli ürünleriyle biliniyordu.

Ancak borçlarının artması ve ödeme güçlüğü çekmesi, firmanın faaliyetlerini sürdürebilmesine engel oldu. Şirketin iflası, İnegöl’ün mobilya sektöründeki önemli bir oyuncusunun daha ekonomik krizlere dayanamayarak kapanması anlamına geliyor.

Enis Koltuk Mobilya’nın iflası, sadece şirketin çalışanlarını ve alacaklılarını etkilemekle kalmadı, aynı zamanda Bursa ve İnegöl’deki mobilya sektörünü de olumsuz yönde etkiledi.

Birçok küçük ve orta ölçekli mobilya üreticisi için büyük bir pazar kaybı anlamına gelen bu durum, sektördeki rekabeti ve iş gücü piyasasını da zor durumda bırakacak gibi görünüyor.