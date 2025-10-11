Isparta'da hizmet veren Türkiye'nin sayılı mobilya markalarından Yamanev Mobilya yaşadığı ekonomik darboğazın ardından konkordato ilan etti.

Türkiye'nin mobilya sektöründe köklü bir isim olan Yamanev Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, artan hammadde maliyetleri ve talep daralması karşısında direnemedi. Isparta Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 9340495752 numaralı kaydıyla faaliyet gösteren firma, yıllardır kaliteli yatak odası takımları, oturma grupları ve çeyiz setleriyle ev sahiplerinin tercihiydi.

Özellikle genç çiftlerin hayallerini süsleyen modern tasarımlarıyla tanınan şirket, 2000'li yılların başından beri büyüme ivmesi yakalamıştı. Ancak son iki yılda enflasyonun yüzde 70'leri aşması, döviz kurlarındaki dalgalanma ve küresel tedarik zinciri aksamaları, mali yapıyı eritti.

Şirketin yüzde 100 pay sahibi Mehmet Yaman öncülüğünde Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) başvurusu, 7 Ekim 2025'te kabul gördü. Mahkeme, 2025/229 esas sayılı dosyada 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Bu süre zarfında alacaklılar haciz ve icra takiplerini erteleyecek, Yamanev ise borçlarını yeniden yapılandırma fırsatı yakalayacak.

Yamanev'in konkordatosu, 150'ye yakın çalışanın geleceğini belirsiz kılıyor; sendikalar olası işten çıkarmalara karşı uyarıyor.