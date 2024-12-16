Türkiye'nin mobilya devine büyük darbe . 50 ülkeye ihracat yapıyor

Türkiye'nin önde gelen mobilya üreticilerinden Kilim Mobilya, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yakından incelendi. Yaklaşık 350 bin metrekarelik bir alanda üretim yapan ve ürünlerini 50 ülkeye ihraç eden şirket, yanıltıcı fiyat indirimi uyguladığı gerekçesiyle ciddi bir cezaya çarptırıldı.

Kilim Mobilya, özellikle ABD, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri'nde güçlü bir konuma sahip olmasıyla bilinirken, bu kez ceza ile gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, şirketin internet sitesinde yayınlanan bir reklam üzerine harekete geçti.

Reklamda, koltuk takımının orijinal fiyatı 40 bin 361 TL olarak belirtilmiş ve indirimli fiyat 30 bin 495 TL olarak gösterilmişti. Ancak yapılan incelemeler sonucunda bu ürünün asla 40 bin 361 TL'den satılmadığı, dolayısıyla indirimin yanıltıcı olduğu ortaya çıktı.

Reklamın yanıltıcı olduğuna dair deliller arasında, kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmemesi, stok bilgisinin eksikliği ve üzeri çizili fiyatın reklamdan önceki 30 gün içindeki en düşük fiyat olmadığının kanıtlanamaması gibi unsurlar yer aldı.

Bu bulgular ışığında, Kilim Mobilya'ya 550 bin 59 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, söz konusu yanıltıcı reklamın yayından kaldırılmasına da karar verildi.

Bu ceza, tüketiciyi koruma ve reklamda dürüstlük ilkelerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kilim Mobilya, bu ceza ile birlikte tüketici güvenini yeniden kazanmak için çeşitli adımlar atması gerekecek. Türkiye'deki ve uluslararası piyasalardaki itibarını korumak isteyen şirket, bu tür yanıltıcı reklam uygulamalarından kaçınmalı ve tüketicilere karşı daha şeffaf olmalı.

Bu olay, reklam ve pazarlama stratejilerinin sadece satışları artırmak için değil, aynı zamanda tüketici haklarına saygı çerçevesinde yapılması gerektiğini bir kez daha vurgulamış oldu. Kilim Mobilya'nın bu cezadan sonraki stratejileri ve tepkileri, sektördeki diğer firmalara da örnek teşkil edecek