FIFA 2026 Dünya Kupası'nda kura çekiminin ardından maç takvimi de belli oldu.
İki play-off engelini geçmesi halinde; Dünya Kupası'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, ilk maçını Avustralya'ya karşı Kanada'nın Vancouver kentinde oynayacak.
İkinci maçına San Francisco şehrinde Paraguay'a karşı çıkacak olan Ay Yıldızlılar, Los Angeles'ta ABD ile oynayacağı maçla grup etabını tamamlayacak.
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
13 Haziran - 07:00
Avustralya-Türkiye
19 Haziran - 07:00
Türkiye-Paraguay
25 Haziran - 05:00
Türkiye-ABD