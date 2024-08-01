Türkiye'nin mutfak devi iflasın pençesinde. 25 mağazası kapanabilir. Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Ekonomik kriz Türkiye'ye albuka altına aldı. Her hafta onlarca şirket ya konkordato talep ediyor ye da kepenk kapatıyor. Çalışan yüzlerce kişi de işsizler ordusuna katılıyor.

Türkiye'nin dev mutfak markalarından biri olan Bernardo, ekonomik krizle daha fazla baş edemeyince mahkemeye giderek konkordato talep etti. 40 yıllık dev firmanın İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu şehirlerde 25 mağazası bulunuyor.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, AGE Mutfak Eşyaları A.Ş. için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Yemek, kahvaltı takımları, çeyiz ve tencere setleri, kaşık çatal, bıçak takımlarıyla adından sıkça bahsettiren Bernardo'nun Türkiye'de girmediği ev yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor.

Türkiye'den yurt dışına gidenlerin de hediye olarak tercih ettiği Bernardo'nun özellikle Avrupa ülkelerinde de bilindik markalar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Dev firmada çalışan yüzlerce kişiyi işsiz kalma korkusu sardı.