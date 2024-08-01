Türkiye'nin mutfak devi iflasın pençesinde. 25 mağazası kapanabilir. Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Düzenleme: Kaynak: Sanayi Gazetesi
Türkiye'nin mutfak devi iflasın pençesinde. 25 mağazası kapanabilir. Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Türkiye'de 25 mağazası bulunan 40 yıllık tencere devi Bernardo iflasın eşiğine geldi. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talep eden firmanın ürünleri hemen hemen her mutfakta kullanılıyor.

Ekonomik kriz Türkiye'ye albuka altına aldı. Her hafta onlarca şirket ya konkordato talep ediyor ye da kepenk kapatıyor. Çalışan yüzlerce kişi de işsizler ordusuna katılıyor.

Türkiye'nin dev mutfak markalarından biri olan Bernardo, ekonomik krizle daha fazla baş edemeyince mahkemeye giderek konkordato talep etti. 40 yıllık dev firmanın İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu şehirlerde 25 mağazası bulunuyor.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, AGE Mutfak Eşyaları A.Ş. için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Yemek, kahvaltı takımları, çeyiz ve tencere setleri, kaşık çatal, bıçak takımlarıyla adından sıkça bahsettiren Bernardo'nun Türkiye'de girmediği ev yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor.

Türkiye'den yurt dışına gidenlerin de hediye olarak tercih ettiği Bernardo'nun özellikle Avrupa ülkelerinde de bilindik markalar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Dev firmada çalışan yüzlerce kişiyi işsiz kalma korkusu sardı.

ifluassss.jpg

eskisehiresparkavm1.jpg

ankaraankamallavm1.jpg

bursamarkaavm1.jpg

ankaraankamallavm2.jpg

beyaz-ve-altin-sarisi-porselen-uzerine-pembe-cicek-desenli-bernardo-porselen-yemek-takimi-modeli.jpg

black-eliza-ceyiz-seti-87678-33121-87-b.png

71icexl79wl.jpg

tct-carat-gold-58-parca-yemek-takimi-29743-86-b.jpg

1.jpg

Son Haberler
Haniye’nin öldürüldüğü binadan sağ çıktı. Dikkat çeken detay Dünya
Haniye’nin öldürüldüğü binadan sağ çıktı. Dikkat çeken detay
Yarı finalin adı belli oldu Spor
Yarı finalin adı belli oldu
İş için geldi. İnşaatta kalbine yenildi Yerel Haberler
İş için geldi. İnşaatta kalbine yenildi
Süleyman Soylu dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Gündem
Süleyman Soylu dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
Trabzonspor Avrupa'da 151. maçına çıkıyor Spor
Trabzonspor Avrupa'da 151. maçına çıkıyor
ABD'li generalin yıllar önce gizli Türkiye planını açıkladığı ortaya çıktı Gündem
ABD'li generalin yıllar önce gizli Türkiye planını açıkladığı ortaya çıktı
Akıl koruyan bitkiler ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı Şifalı Bitkiler
Akıl koruyan bitkiler ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı