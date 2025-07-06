Türkiye'nin o ili dünyanın en güvenli şehirlerinden biri seçildi

Kaynak: İHA
Türkiye'nin o ili dünyanın en güvenli şehirlerinden biri seçildi

Eskişehir Uluslararası bir araştırma şirketinin yaptığı çalışmaya göre 100 puan üzerinden 91.77 alarak Dünya'nın en güvenli 39. şehri seçildi.

Eskişehir Uluslararası bir araştırma şirketinin yaptığı çalışmaya göre 100 puan üzerinden 91.77 alarak Dünya'nın en güvenli 39. şehri seçildi.

Yapılan araştırmaya göre, suç oranları, emniyet güçlerinin etkinliği, güvenlik önlemleri ve toplumsal güven algıları konularına bağlı olarak güvenli şehirler listesi oluşturuldu. Hazırlanan bu listede Eskişehir, 91.77 puan alarak en güvenli 39. şehir olarak seçildi. Ayrıca Eskişehir liste içinde ilk 50'de bulunan tek Türkiye şehri olarak belirlendi. Eskişehir Valiliğinin ise "Güvenli Şehir Eskişehir" adı altında yaptığı çalışmalar ile Eskişehir'in bu başarısına destek oldu.

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