Türkiye'nin Olimpiyat meşalesini taşıyan Osman Atakan Tekin hayatını kaybetti

Türk atletizminin öncü isimlerinden Osman Atakan Tekin, 80 yaşında hayata veda etti. Genç yaşta başladığı sporculuk kariyerini daha sonra antrenörlük, hakemlik, spor yöneticiliği ile sürdüren Tekin, 1986 yılında başlattığı Uluslararası Mavi Haliç Yarı Maratonu projesi ile şimdilerde İBB Spor İstanbul tarafından organize edilen İstanbul Yarı Maratonu’nun temellerini atmıştı.

ONUR: 'DÜNYA ÇAPINDA BİR YARIŞIN TEMELLERİNİ O ATTI'

Türk sporunun önemli bir değerini kaybettiğini belirten İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Bugün Türk sporunun neredeyse her kademesinde görev almış, değerli bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Osman Atakan Tekin, ülke sporunun gelişmesi için her dönem elini taşın altına koyan bir isimdi” dedi.

Tekin’in İstanbul Yarı Maratonu’nun bugün geldiği yerdeki tartışılmaz katkısına da değinen Onur, “Şimdilerde dünyanın sayılı yarı maraton yarışlarından biri olarak görülen İstanbul Yarı Maratonu markasının temellerini atan isimdi, şehre çok güzel bir değer bıraktı. Tekin’in başlattığı Uluslararası Mavi Haliç Yarı Maratonu zamanla büyüyerek atletizmde dünya rekorunun kırıldığı bir yarış haline geldi. Hayatını atletizme adamış bir ismi kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin ve Türk sporunun başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

2021 yılında Kenyalı Ruth Chepngetich’in 1:04:02’lik derecesiyle dönemin kadınlar yarı maraton dünya rekoruna ev sahipliği yapan İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl yirminci edisyonunda 91 ülkeden 13 bin koşucuyu ağırlayarak katılımcı sayısında da bir rekora imza atmıştı. İstanbul Yarı Maratonu, Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) belirlediği kriterlere göre dünyanın 14, Avrupa’nın da 5 “Gold Label” sahibi yarı maratonundan biri olma ünvanını taşıyor.

OLİMPİYAT MEŞALESİNİ TAŞIDI

15 Nisan 1945’te İstanbul’un Beylerbeyi semtinde dünyaya gelen Osman Atakan Tekin, futbol ve atletizm branşlarında spor yaptı. Sonraları spor kariyerine yönetici ünvanıyla devam eden Tekin, 1979 yılında, sonraları Türk atletizminin en büyük markalarından biri olacak İstanbul Maratonu’nun (o dönemki adıyla İstanbul Avrasya Maratonu) kurucu komitesinde çalıştı. 1986’da Uluslararası Mavi Haliç Yarı Maratonu’nun projesini hazırladı ve şimdilerde İstanbul Yarı Maratonu adıyla devam ettirilen organizasyonu başlatan isim oldu.

Türkiye’nin 1987’de Dünya Maraton Birliği’ne (AIMS) kabul edildiği süreçte de aktif rol alan Osman Atakan Tekin, 1964 Tokyo, 1972 Münih ve 2004 Atina Olimpiyat Oyunları öncesinde Olimpiyat meşalesini taşıyan isimlerden biriydi. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Yüksek Divan Kurulu üyesi olan Tekin, kulüpte farklı dönemlerde Haysiyet Divanı Üyesi ve Disiplin Kurulu Üyesi olarak da görev aldı.