Türkiye'nin Olimpiyatlarda kaç madalya kazanacağını açıkladı

Tüm dünya sporcularının katılımı ile gerçekleştirilen Olimpiyat oyunları yarın başlıyor…

Dünyanın en büyük spor organizasyonu…

Yarın başlayacak ve 11 Ağustos’ta sona erecek olan 2024 Paris Olimpiyat oyunlarının açılışını açıkçası ben de çok merak ediyorum…

Olimpiyat oyunlarının 33’üncüsü gerçekleşecek…

Devasa bir organizasyon…

Maliyetinin 8.5 milyar Euro olduğu yazılıp çiziliyor…

Mümkündür, çünkü sıradan bir organizasyon değil…

Ülkemiz 18 branşta 102 sporcuyla kürsü, yani madalya mücadelesi verecek…

Açılış töreni yarın yapılacak, ancak yoğun katılım sebebiyle oyunlar Salı günü başladı…

Türkiye’nin Paris Olimpiyat oyunlarında ilk sahneye çıkanlar ise Tokyo’da tarih yazan Okçular oldu…

Bilgisayarımın başına oturduğum 11.00 sularında da Okçularımız Elif Serra Gökkır, Mete Gazoz, Ulaş Tümer ve Abdullah Yıldırmış sıralama atışlarına başladılar…

Fransızların yayıncı kuruluşu bu atışları vermediği için, dolayısıyla da TRT’nin yayınlayamadığı bu atışları izleme imkanımız olmadı…

Türkiye’nin ilk madalya mücadelesi Eskrim ve Judo da olacak…

Eskrimde Enver Yıldırım, Judo da ise 48 kiloda Tuğçe Beder, 60 kiloda Salih Yıldız Cumartesi günü sabah elemelerini geçmeleri halinde, akşam seansında madalya şanslarını sürdürecekler…

Paris’te madalya şansımız ne kadar?

Tokyo’da 13 madalya kazanan Türkiye, bu sayıya ulaşır mı ya da bu sayının üzerine çıkar mı?

Bilemiyorum…

Ama 10 madalyanın üzerine çıkacağını tahmin ediyorum…

Daha önceki yazılarımda da ifade ettiğim gibi, 11-12 madalya tahminimde ısrarcıyım…

Türk Milleti olarak, 100 yılda 9 branşta 104 defa madalya sevinci yaşadık…

Umarım bu 104’ü 120’ye çıkarırız…

Dolayısıyla, Paris’te de madalya sevinci yaşayacağımız konusunda umutluyum…

Özellikle Tokyo Olimpiyat oyunlarının altın avcıları Busenaz Sürmeli ile Mete Gazoz’un aynı zaferi yaşayacakları ve yaşatacakları noktasında son derece rahatım…

Altın madalya kazanma noktasında, Mete ve Busenaz’a, Taha Akgül’ü, Buse Naz Çakıroğlu’nu, Hatice Akbaş’ı, Yasemin Adar, Kaan Aykutsun, Tuğrulhan Erdemir ve Samet Gümüş’ü ekleyebiliriz…

Altın olmaz da, gümüş olur, bronz olur…

Bu sporcularımızın Paris’ten boş dönmeyeceklerine inanıyorum…

Türkiye’nin Olimpiyat oyunlarında ilk madalyasını 1936 Berlin’de güreşçi Mersinli Ahmet, yani Ahmet Kireççi almış…

Bakalım Paris’te son madalya hangi sporcumuza kısmet olacak...

Açıkçası merak ediyorum…

Ülkemizin Olimpiyat oyunlarındaki yıldızı güreş branşı…

Hem de açık ara…

Pehlivanlarımız bu oyunlarda 29 kez İstiklal Marşımızı okutarak, bir rekorun da sahibi oldular…

İnşallah Paris’te de göğsümüzü kabartır, İstiklal Marşımızı okuturlar…

Halter, boks, tekvando gibi branşlar Türkiye’nin yüz akı branşlar oldular…

Özetlersem; Paris Olimpiyat oyunlarının resmi açılışı yarın 20.30’da yapılacak…

Bütün dünya sporcularının rengarenk kıyafetleri ile gerçekleştirecekleri geçiş töreni beni şimdiden heyecanlandırıyor…

Futbola biraz olsun ara verip, yönümüzü Olimpiyat oyunlarına, Boksa, Güreşe, Haltere, Atıcılığa ve birbirinden heyecanlı olan branşlara çevirmeliyiz.