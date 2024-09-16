Türkiye’nin öncü kozmetik markası, yeni maskarasını tanıttı

E-ticaret yaygınlaşıyor, kadınların vazgeçilmezi kozmetikte seçenekler çoğalıyor. Dünya genelindeki birçok kadın makyaj çantalarının tamamlayıcısı olan maskaralarını seçerken, hem kendilerine en yakışanı hem de kirpiklerini besleyenini bulmakta zorlanıyor. Kadınların günlük hayatında daha konforlu hissederek özgüvenlerini artıracak, aynı zamanda sağlıklı içerikleriyle güvenli bir şekilde kullanabilecekleri ürün ise yerli kozmetik markasından geldi. Türkiye'nin öncü kozmetik markası Pastel, kirpikleri hem besleyen hem de güzelleştiren içeriğe sahip yeni Queen Maskarasını tanıttı.

Kirpiklere derin bakım yaparak güçlendiriyor

Maskaralarının göz makyajında etkileyici sonuçlar yaratırken kirpiklerinize derinlemesine bakım yaptığını açıklayan Pastel CMO’su Jenia Pinto, “Güzellik algısını bilimsel bir yaklaşımla buluşturan kozmetik markası olarak, yeni ürünümüzle kullanıcılarımızın göz makyajını büyüleyici bir görünüme ulaştırırken besleyici içeriklerimizle de kirpiklerini güçlendiriyoruz. Böylece, kadınların ürünlerimizi gönül rahatlığıyla kullanarak güzelleşmelerine kapı aralıyoruz” diyerek ürünleri hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Buna göre Pastel’in Queen Maskarası, formülündeki porselen çiçekleri, monoi ve pamuk tohumu yağı ile kirpiklere derinlemesine bakım yaparak güçlendiriyor. Bu besleyici içerikler, kirpikleri nemlendirip yumuşatırken konforlu bir deneyim sunuyor. Ayrıca, kirpiklerde etkileyici bir yelpaze görünümü oluşturuyor, her bir kirpiği tek tek ayırarak gözleri daha belirgin kılıyor. Kirpikleri kökten uca nazikçe tarayarak belirginleştirip dolgunlaştırıyor.

Kullanıcıların %92’si maskarayı diğer kullanıcılara öneriyor

Pastel Queen Maskara, güçlü formülasyonu sayesinde kirpikleri kalınlaştırırken lifting etkisi yaratıyor. Böylece kirpikleri, anında daha uzun ve hacimli görünüme kavuşturuyor. Yeni maskaralarının etkisini gönüllü bir ekiple test eden Pastel’in araştırmasına göre, kullanıcıların %84'ü maskaranın kirpiklerde anında uzatma etkisi yarattığını aktarıyor. %96'sı kirpiklere ekstra hacim verdiğini ifade ederken, %84’ü ise kirpiklerin anında kıvrık bir görünüm kazandığını söylüyor.

Maskaralarının etkisini veriye dayalı şekilde ortaya koyan Pastel’in test çalışmasına katılanların %92’si, maskaranın kirpikleri tek tek ayırarak yelpaze etkisi yarattığını bildiriyor. Tüketicilerin tamamı da maskaranın kat kat sürüldüğünde kirpikleri yapıştırmadan daha dolgun ve etkili bir görünüm yarattığını doğruluyor. Maskaranın kirpiklerin lifting etkisinin 16 saate kadar kaldığını katılımcıların %84'ü onaylarken, %92’si de bu yeni ürünü diğer kullanıcılara tavsiye ediyor.