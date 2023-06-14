Türkiye’nin ortalama internet hızı açıklandı

Dünya geneline ait internet hızı ortalamaları ortaya çıktı. En hızlı internet sağlayıcıları da belli oldu.

Türkiye’nin ortalama internet hızı açıklandı

Dijital oyun platformu Steam, Türkiye de dahil olmak üzere dünya geneli için internet raporunu yayımladı.

Raporlara göre, Türkiye’deki ortalama indirme hızı, 28,7 Mbps. Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nde 93.7 Mbps. Rusya ve Çin’de ise sırasıyla 48.7 Mbps ve 78 Mbps.

Dolayısıyla Türkiye birçok ülkeye göre oldukça geride kaldı.

İŞTE ÜLKE ÜLKE İNTERNET HIZLARI

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Ayrıca Steam, Türkiye ‘de en yüksek indirme hızı sağlayan internet sağlayıcılarını da duyurdu.
Listenin birinci sırasında 47.9 Mbps ile TurkNet yer aldı. İkinci sırada ise 36.6 Mbps ile Turksat olduğunu görüldü.

İNTERNET SAĞLAYICILARINA GÖRE HIZ ORANLARI

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