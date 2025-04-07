Türkiye'nin petrol devine, petrol bulamadığı gerekçesiyle rekor ceza

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Genel Energy, Kuzey Irak Yönetimi'ne 35 milyon dolara yakın tazminat ödeyecek.

TAHKİM KARARI AÇIKLANDI

Mehmet Emin Karamehmet ve Nathaniel Philip Rothschild'in ortak olduğu Genel Energy, Kuzey Irak Yönetimi'ne 26.9 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalacak. İngiltere'deki tahkim mahkemesi, Miran ve Bina Bawi bölgelerindeki petrol arama faaliyetlerinde sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle bu kararı verdi.

DAVANIN ARKA PLANI

2021 yılında Kuzey Irak Yönetimi, Genel Energy'nin bağlı şirketi GEMBBL'in sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediğini iddia ederek sözleşmeyi feshetmişti. Anlaşmazlık Londra Tahkim Mahkemesi'ne taşınmış ve dün sonuçlanan davada Genel Energy aleyhine karar çıkmıştı. Şirket, toplamda faizlerle birlikte yaklaşık 35 milyon dolar ödeme yapacak.

GENEL ENERGY'NİN TARİHÇESİ

Genel Energy, 2002 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Mehmet Sepil tarafından kuruldu. Şirket, 2011 yılında BP'nin eski CEO'su Tony Hayward'ı yönetime almasıyla dikkat çekmişti. Aynı yıl Nathaniel Philip Rothschild'e ait Vallares plc şirketiyle ortaklık kurulmuştu.

HİSSE DAĞILIMI

Son yıllarda şirketin hisse yapısında önemli değişiklikler yaşandı. Bilgin Enerji yüzde 24 payla ana hissedar konumuna gelirken, Dubai merkezli Daax Corp'un payı yüzde 17.5'e yükseldi. Rothschild'ın payı ise yaklaşık yüzde 8'e geriledi.