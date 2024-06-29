Türkiye'nin petrol ithalatı arttı

Petrol ithalatı nisanda arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK nisan ayında petrol ithalatının arttığını açıkladı. EPDK'nın "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nda Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük bölümü oluşturan ham petrol ithalatının yüzde 37,5 arttığı belirtildi. Ham petrol ithalatı, 2 milyon 748 ton olarak gerçekleşti.

MOTORİN İTHALATI ARTTI

Türkiye'nin aynı dönemdekii motorin türleri ithalatındaki artış oranı yüzde 1,72 artış gösterdi ve rakam 1 milyon 75 bin 992 tona çıktı. İthalatte petrol türevlerinden havacılık ve denizcilik yakıtları, benzinle fuel-oilden oluştu.

EPDK verileri böylece toplam ithalat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artış gösterdi. böylece ithalat 4 milyon 200 bin 888 ton çıktı. Türkiye en fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatını 2 milyon 705 bin tonla Rusya'dan yaptı.

BENZİN HARCAMASI ARTTI

Yurt içi benzin satışları nisan ayında yükseliş gösterdi. Elektrikli otombillere geçiş ve motorinli araçların azalmasıyla birlikte Türkiye'nin benzin sarfiayatı yüzde 30'luk bir oranda artış yaşadı.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 38 ARTTI

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,92 artarak 353 bin 763 ton oldu, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 36,4 azalışla 168 bin 218 tona geriledi.

Benzin türleri ihracatı yüzde 0,8 artarak 5 bin 858 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 5,6 azalarak 350 bin 165 ton oldu.Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 38 artışla 1 milyon 399 bin 689 tona yükseldi.