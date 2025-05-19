Türkiye’nin profesyonel avcıları Devrek’te buluştu: İlkler yaşandı!

İstanbul Setter Kulübü’nün destekleriyle, Devrek Avcılık, Atıcılık, Doğa ve Av Köpek Irkları Derneği’nin düzenlediği organizasyonda, profesyonel avcılar av köpekleriyle Devrek’te buluştu ve bir ilki gerçekleştirdi. Bölgede ilk kez düzenlenen etkinlik, katılımcılar ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Devrek’teki programda Ankara, Çankırı, Kayseri, Batı Karadeniz bölgesi ve diğer illerden avcı kulüplerine bağlı avcılar yer aldı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Cumhuriyet Alanı’nda Devrek Şehir Bandosu eşliğinde yapılan avcı ve av köpeklerinin kortej yürüyüşü, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Devrek’in Özbağı Köyü Hayrat Yanı Mevkii’nde devam eden ve iki gün süren etkinliklere, yüzden fazla avcı ile çok sayıda av köpeği katıldı. Köpek ırk soy kütüğü belgesi, ferma ve güzellik yarışmaları büyük ilgi çekti.

Bol ödüllü ve hediyeli yarışmalar, Setter Club İstanbul’un katkıları ve Devrek Avcılık, Atıcılık, Doğa ve Av Köpek Irkları Derneği’nin sponsorluğunda düzenlendi. Hakemlerin titiz değerlendirmeleri sonrası dereceye giren köpek sahiplerine kupa, köpeklere ise mama ve madalya verildi.

Güzellik yarışmasında Ankara’dan katılan Salih Efe’nin köpeği birinci oldu; sahibine ve köpeğine kupa ile çeşitli hediyeler takdim edildi.