Türkiye’nin resmi rezerv varlıkları düştü

Kaynak: AA
Türkiye’nin resmi rezerv varlıkları düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB’nin resmi rezerv varlıkları haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalarak, 142,9 milyar oldu.

Resmi rezerv varlıkları düştü

TCMB’nin hazırladığı Haziran ayına ait "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

TCMB verilerine göre, resmi rezerv varlıkları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalarak 142,9 milyar dolar oldu. 700 milyon dolarlık bir düşüş olduğu tahmin ediliyor.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 77,4 milyar dolara yükselirken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,8 azalarak 58,1 milyar dolara geriledi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak yaklaşık 46,6 milyar dolara çıktı.

Bu tutarın yaklaşık 38,8 milyar doları anapara, 7,8 milyar doları faizden oluşuyor.

Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 27,8 milyar dolar olurken, söz konusu tutarın 4,7 milyar dolar bir ay vadeli olarak kayda geçti.

Bu dönemde, şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşurken, söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak 49,6 milyar dolara indi.

Son Haberler
Kızıldeniz’deki gerilim Süveyş Kanalı’nı vurdu Dünya
Kızıldeniz’deki gerilim Süveyş Kanalı’nı vurdu
Kızını Meclis’te işe sokan Mustafa Destici kendisini böyle savundu. Burada gayriahlaki bir durum yok Gündem
Kızını Meclis’te işe sokan Mustafa Destici kendisini böyle savundu. Burada gayriahlaki bir durum yok
İtalya’dan Gazze’ye 60 ton yardım Dünya
İtalya’dan Gazze’ye 60 ton yardım
Balıkesir'de orman yangını. Havadan ve karadan müdahele Gündem
Balıkesir'de orman yangını. Havadan ve karadan müdahele
10 yaşındaki Ethereum’un performansı büyük teknoloji şirketlerini aştı Ekonomi
10 yaşındaki Ethereum’un performansı büyük teknoloji şirketlerini aştı
Dubai emirinin kızı kocasını sosyal medyadan 3 kere ‘Boş ol’ diyerek boşadı Dünya
Dubai emirinin kızı kocasını sosyal medyadan 3 kere ‘Boş ol’ diyerek boşadı
Rusya’dan gümrük geliri Ekonomi
Rusya’dan gümrük geliri