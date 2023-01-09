9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • İnsansız kara aracından ilk füze atışı yapıldı. Türkiye’nin robot askeri

İnsansız kara aracından ilk füze atışı yapıldı. Türkiye’nin robot askeri

Türkiye’de insansız kara aracı Barkan ilk füze atışını gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 13:17
Takip Et

Türkiye’nin robot askeri. İnsansız kara aracından ilk füze atışı yapıldı

İnsansız kara aracından ilk füze atışı yapıldı. Türkiye’nin robot askeri
+
Aa
-

Türk savunma sanayisi son yıllarda giderek daha çok insansızlaşıyor. Türkiye, insansız kara araçları üzerinde de ilerleme kaydediyor. Bu alanda birden fazla proje yürütülürken güdümlü füze atışı yapan ilk insansız kara aracı ise Barkan oldu.

Barkan, mini füze sistemi Mete ile ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Havelsan tarafından geliştirilen Barkan, operasyon başarısının arttırılması, kayıpların önlenmesi ve operasyon maliyetlerinin düşürülmesi başta olmak bir dizi önemli alanda saha personeline yardımcı olacak. Özellikle Barkan’ın modüler tasarımı onu çok farklı faydalı yük ile donatılmasını sağlıyor.

Medyada “robot asker” olarak bilinen Barkan, kısa bir süre önce ise ilk lazer güdümlü füzesini ateşledi ve hedefi başarıyla vurdu. Yapılan testte Roketsan tarafından geliştirilen lazer güdümlü mini füze sistemi Mete kullanıldı. Hedefini vuran Barkan bu bağlamda güdümlü füze atışı yapan Türkiye’nin ilk insansız kara aracı oldu.

Tüm bunların yanında Barkan ilk olarak 7,62 milimetre Sarp-L silah sistemi ile görev almak üzere tasarlanmıştı. Aracın bünyesinde robotik kol sistemi, keşif-gözetleme görevleri için 3 metre mast sistemi ve yaralı taşıma gibi özellikler de yer almaktaydı. Yapılan testler sonrasında ise ürün geliştirilerek Barkan 2 olarak güncellendi ve çeşitli platformlara uygun hale getirildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
1
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
2
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
3
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
4
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
5
﻿Cem Yılmaz derbi ardından
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
6
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
﻿Babacan: Altı parti tek bir listeden seçime girecek diye bir şey yok
7
﻿Babacan: Altı parti tek bir listeden seçime girecek diye bir şey yok
﻿Babacan: Altı parti tek bir listeden seçime girecek diye bir şey yok
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Görev sırasında temizlik işçisine tokat
﻿Görev sırasında temizlik işçisine tokat
﻿Görev sırasında temizlik işçisine tokat
﻿Kayseri’de zincirleme kaza: 6 yaralı
﻿Kayseri’de zincirleme kaza: 6 yaralı
﻿Kayseri’de zincirleme kaza: 6 yaralı
﻿Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı
﻿Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı
﻿Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.