İnsansız kara aracından ilk füze atışı yapıldı. Türkiye’nin robot askeri

Türk savunma sanayisi son yıllarda giderek daha çok insansızlaşıyor. Türkiye, insansız kara araçları üzerinde de ilerleme kaydediyor. Bu alanda birden fazla proje yürütülürken güdümlü füze atışı yapan ilk insansız kara aracı ise Barkan oldu.

Barkan, mini füze sistemi Mete ile ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Havelsan tarafından geliştirilen Barkan, operasyon başarısının arttırılması, kayıpların önlenmesi ve operasyon maliyetlerinin düşürülmesi başta olmak bir dizi önemli alanda saha personeline yardımcı olacak. Özellikle Barkan’ın modüler tasarımı onu çok farklı faydalı yük ile donatılmasını sağlıyor.

Medyada “robot asker” olarak bilinen Barkan, kısa bir süre önce ise ilk lazer güdümlü füzesini ateşledi ve hedefi başarıyla vurdu. Yapılan testte Roketsan tarafından geliştirilen lazer güdümlü mini füze sistemi Mete kullanıldı. Hedefini vuran Barkan bu bağlamda güdümlü füze atışı yapan Türkiye’nin ilk insansız kara aracı oldu.

Tüm bunların yanında Barkan ilk olarak 7,62 milimetre Sarp-L silah sistemi ile görev almak üzere tasarlanmıştı. Aracın bünyesinde robotik kol sistemi, keşif-gözetleme görevleri için 3 metre mast sistemi ve yaralı taşıma gibi özellikler de yer almaktaydı. Yapılan testler sonrasında ise ürün geliştirilerek Barkan 2 olarak güncellendi ve çeşitli platformlara uygun hale getirildi.