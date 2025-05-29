Türkiye’nin sanayi yıldızı Aksaray: 9 firma İSO 500’de!

Metin Kurt-Aksaray/YENİCAĞ



İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl yayımladığı "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 2024 verilerine göre Aksaray’dan 9 firma yer aldı. Bu başarı, Aksaray’ın yalnızca tarım değil, sanayi alanında da önemli bir merkez haline geldiğini net bir şekilde ortaya koydu.

Aksaray’ın üretim, istihdam ve ihracat kapasitesinin ülke genelinde giderek daha fazla dikkat çektiği gözleniyor. Sanayi kuruluşlarının sektörel çeşitliliği ve ulusal markalarla entegrasyonu, kentin Türkiye sanayisindeki konumunu güçlendiriyor.

İşte 2024 İSO İlk 500 Listesinde Yer Alan Aksaray Firmaları:

MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.

Aksaray’da üretim üssü olan Mercedes-Benz, ağır ticari araç üretiminde iç pazar ve ihracatta lider. Yüksek teknoloji yatırımları ve istihdam katkısıyla şehir ekonomisinin temel taşlarından biri.

ASSAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.

Alüminyum sektörünün önde gelen firmalarından Assan, Aksaray’daki yatırımlarıyla üretim kapasitesini büyütürken ihracata önemli katkılar sunuyor.

SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.

Bölgenin hayvancılık potansiyelini sanayiye çeviren Sütaş, süt ve süt ürünleri sektöründe güçlü altyapısı ve sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla fark yaratıyor.

BRISA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Aksaray’daki fabrikasıyla Türkiye lastik sektörünün liderlerinden BRISA, yenilikçi üretim teknikleri ve çevre dostu politikalarıyla dikkat çekiyor.

DOĞUŞ ÇAY VE GIDA MADDELERİ ÜRETİM PAZARLAMA İTH. İHR. A.Ş.

Türkiye’nin tanınmış çay markalarından Doğuş, Aksaray’daki tesisleriyle gıda sektöründe önemli bir üretim ve lojistik merkezi kuruyor.

ASSAN HANİL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

Otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren Assan Hanil, iç trim parçaları üretiminde küresel otomotiv devlerine hizmet sunuyor.

KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş.

İklimlendirme ve tesisat sektörünün parlayan yıldızı Kalde, Aksaray’daki tesisleriyle kalite ve güvenilirliği birleştiriyor.





SARIGÖZOĞLU HİDROLİK MAKİNA VE KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.

Kalıp ve hidrolik sistem üretiminde uzman Sarıgözoğlu, sanayiye yüksek katma değerli ürünleriyle katkı sağlıyor.

TARFAŞ TARIMSAL FAALİYETLER ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.

Tarım ve gıda sanayisinin güçlü temsilcilerinden TARFAŞ, Aksaray’daki projeleriyle istihdamı artırıyor ve yerli üretimi destekliyor.

AKSARAY’IN YÜKSELEN SANAYİ PROFİLİ

Aksaray’ın İSO 500 listesinde bu kadar geniş temsil edilmesi, şehrin planlı sanayi bölgeleri, lojistik avantajları ve yatırım dostu politikalarının bir yansımasıdır. Özellikle otomotiv, gıda, metal ve makine sanayisindeki çeşitlilik, kentin ekonomik gücünü artırıyor.

Bu başarı, Aksaray’ın genç nüfusuna istihdam ve kariyer fırsatları sunması açısından da kritik. Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki altyapı yatırımları, üniversite-sanayi iş birlikleri ve lojistik gelişmeler, şehri yatırımcılar için çekici kılıyor.

SANAYİDE YENİ HEDEF: KATMA DEĞER VE İHRACAT

Uzmanlar, Aksaray’daki firmaların sürdürülebilir üretim, yeşil sanayi, dijitalleşme ve ihracata odaklı büyüme stratejileriyle önümüzdeki yıllarda İSO listelerinde daha çok yer alacağını öngörüyor. Yerli üretimin desteklenmesi, nitelikli iş gücü geliştirilmesi ve teknoloji yatırımları ile Aksaray, Türkiye’nin sanayi merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Aksaray’ın İSO 500 listesinde bu denli güçlü yer alması, kentin ekonomik potansiyelinin ulusal çapta kanıtlandığını gösteriyor. Bu başarının sürdürülebilirliği için yerel yönetimler, sanayi odaları ve yatırımcıların iş birliğini artırması gerekiyor.