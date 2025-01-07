Türkiye'nin şekerleme devi küçülmeye gitti! Halka arzı büyük ses getirmişti

Türkiye'nin en büyük şekerleme markalarından Kervan Gıda (KRVGD) Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla Polonya'daki tesis ve gayrimenkullerin satıldığını duyurdu.

Açıklamada, Polonya'da 3 farklı şehirdeki tesislerinin satışı için 13 Eylül'de imzalanan ön satış sözleşmesi doğrultusunda 3 Ocak 2025'te nihai satış sözleşmesinin imzalandığı bilgisi verildi. Böylece şirket Brzeg bölgesindeki 1 gayrimenkul ve 2 üretim hattının satışını gerçekleştirdi.

Böylece Kervan Gıda 1 gayrimenkul ile çikolata kaplamalı şeker ve sert şeker üretim hattını elden çıkarmış oldu.

KERVAN GIDA: POYONYA PAZARDINDAN ÇIKMIYORUZ

Kervan Gıda'nın KAP bildiriminin ardından şirketin Polonya'dan çıkma kararı aldığı yönünde bilgilerin doğru olmadığını yönünde bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "Geçen sene Eylül ayında kamuoyuna açıklanmış olan, Polonya’daki 3 farklı şehirde bulunan tesislerimizdeki sadeleştirme ve değerlendirme süreci ile ilgili haberler, maalesef Kervan Gıda’nın Polonya’dan çekilmesi olarak yanlış bir şekilde yorumlanmıştır. Kervan Gıda’nın Polonya’daki ortağı PWC Odra S.A., yalnızca Brzeg bölgesindeki 1 gayrimenkul ile çikolata kaplamalı şeker ve sert şeker üretim hatlarının satışı üzerine alıcı firma ile anlaşmış ve bu kapsamda 3 Ocak 2025 tarihinde nihai satış sözleşmesi imzalanmıştır." denildi.

2021 YILINDA POLONYA'YA YATIRIM YAPMIŞTI

Şirket 2020 yılı sonunda gerçekleştirilen halka arz sonrası açıkladığı global büyüme hedefleri kapsamında ilk satın alma işlemini Polonya'da yapmıştı.