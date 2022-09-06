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Türkiye'nin sessiz yazarı Mehmet Tezkan baskın rejimin tarihini açıkladı

Mehmet Tezkan, bugünkü yazısında ocak ayında yaşanacakları kaleme aldı ve seçimle ilgili tarih iddiasında bulundu.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 08:39
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 09:19
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Türkiye'nin sessiz yazarı Mehmet Tezkan baskın rejimin tarihini açıkladı

Türkiye'nin sessiz yazarı Mehmet Tezkan baskın rejimin tarihini açıkladı
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Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, bugünkü yazısında dikkat çeken iddialarda bulundu.

"Siz siz olun bu iktidarın ekonomi alanında yaptığı hiçbir tahmine güvenmeyin. Hazırladıkları hiçbir programa inanmayın. Çizdikleri yol haritasına uymayın. Söyledikleri bir kulağınızdan girsin öteki kulağınızdan çıksın, hafızanızda zerre kadar yer işgal etmesin. Çünkü doğruyu söylemiyorlar…" diyen Tezkan, "Yaptıkları yanlışın üzerini örtmek için insanları aldatma üzerine düzen kurdular sonuna kadar gidecekler. Hükümet yani Erdoğan faizi indirerek enflasyonu aşağıya çekmeye çalıştı. Teorisi elinde patladı. Enflasyon 23 yılın zirvesini gördü. Şimdi de herhalde zam üzerine zam yaparak, dolar ve Euro’yu tırmandırarak enflasyonu indirmeye çalışıyorlar. Deney tahtasıyız ya…" ifadelerini kullanarak yazısını şöyle sürdürdü:

"Beterin beteri var"

“Yüzde 80’lek enflasyona 18 lirayı aşan dolara bakarak daha kötüsü olmaz demeyin. Beterin beteri var. Aslında kendileri de girdikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu biliyorlar ama erkekliğe laf söyletmemek diye bir tabir vardır ya… Burnundan kıl aldırmamak da denebilir…

Planlarını söyleyeyim. Gerçi defalarca anlattım ama yine de iki satırla hatırlatmakta fayda var. Geçen yıl aralık ayında enflasyon infilak etmişti. Aylık fiyat artışı yüzde 13,58 idi. Ocak’ta yüzde 11,1… Bu yıl aynı oranlar olmayacağına göre enflasyon geçen yılın aynı ayına göre haliyle düşecek…

İşte gördünüz mü enflasyonu dizginledik, inmeye başladı, üstelik bunu da faizi indirerek, üretimi artırarak yaptık nutku atacaklar.

Böbürlenecekler…

Ocak ayında asgari ücrete, emekli ve memur aylıklarına okkalı zam yapacaklar. Gördünüz mü vatandaşı enflasyona ezdirmedik diyecekler…

Sonra…

Sonra Ramazan Bayramı’nı müteakip doğru seçime. Plan bu…

Bunlar hesap kitap bilmiyor. Bunlar ekonominin E’sinden anlamıyor.

Bildikler bir şey var, halkı kandırmak göz boyamak. Süslü lakırdılar etmek.

İnanmayın.”

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Türk vatandaşı
6.09.2022 10:14
hanımlar, beyler ! “güven tek kullanımlıktır.” akp genel başkanı ve etrafındakiler onlara güveni kaybetti.yüzlerce yazabilirim. 1. “bu can bu bedende oldukça…” … … … … …  
 
Emrah arslan
6.09.2022 09:57
Zaten bu halkta lafa bakar icraata bakmaz.yoo aklınmaz bu millet yine gider malum şahsa oy basar.bunu herkes biliyor.  
 
Osman
6.09.2022 09:48
Benim makarnam,kömürum,sahte raporlu maasım ,yardım kolilerim geliyor.Aliyorum,helal deyip şükür namazımı da kılıyorum.Bu secim kolilerde er,tavuk da olabilir diyorlar ha.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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