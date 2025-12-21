Türkiye genelindeki resmi nüfus kayıtları üzerinden yapılan analizler ülkede en sık kullanılan soyadlarını gözler önüne serdi. Milyonlarca vatandaşın ortak soyadları altında toplandığı listede Yılmaz, zirvedeki yerini korudu.

Verilere göre Türkiye’de en fazla kullanılan 10 soyadı ve bu soyadlarını taşıyan kişi sayıları şöyle:

10- Özdemir: 552 bin 684

9- Aydın: 577 bin 350

8- Öztürk: 583 bin 451

7- Yıldırım: 661 bin 503

6- Şahin: 683 bin 206

5- Yıldız: 690 bin 153

4- Çelik: 710 bin 598

3- Demir: 864 bin 643

2- Kaya: 888 bin 828

1- Yılmaz: 1 milyon 171 bin

YILMAZ SOYADI ZİRVEDE

Verilere göre, Türkiye’de en sık kullanılan soyadının Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Resmi kayıtlara göre Yılmaz soyadını taşıyanların sayısı 1 milyon 171 bini aşarken, onu Kaya ve Demir izledi. Listenin ilk üç sırasında yer alan bu soyadlarının tamamının yüz binlerce kişiye ait olması dikkat çekti.

Uzmanlara göre yaygın soyadlarının büyük bölümü meslekler, bireysel nitelikler ya da doğadan ilham alınarak oluşturuldu. Çelik, Demir ve Kaya gibi soyadları güç ve dayanıklılığı simgelerken; Yıldız ve Şahin gibi isimlerin ise doğa unsurlarından esinlenerek benimsendiği belirtiliyor.