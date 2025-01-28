Türkiye'nin süt imparatoru iflasın pençesinde. Bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde yer aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin süt imparatoru iflasın pençesinde. Bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde yer aldı

İzmir Tire'de temelleri 43 yıl önce atılan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı taklit ve tağşiş listesinde ismi yer alan Gürsüt Besicilik'in sahibi Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi, Tire Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler konkordato talebinde bulundu. Dev firmada 400 kişi çalışıyor.

Konkordato takip'te yer alan bilgilere göre, Türkiye'nin tanınmış süt üreticisi Gürsüt, ekonomik zorluklar ve maliyet artışları nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirket, iflasın eşiğine geldi ve alacaklılarına çağrıda bulundu.

ggggggggg.jpg

İzmir Tire’de faaliyet gösteren Gürsüt Besicilik, yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle zor bir döneme girdi. Türkiye'nin önemli süt ve süt ürünleri üreticilerinden biri olan Gürsüt, konkordato talep ederek iflasın pençesine düştü.

h63a7658.jpg

10 bin metrekarelik alanda üretim yapan şirket, "Gerçek köy peynirinin tadını yaşayın" sloganıyla geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyordu. Şirketin sahibi Kosat Gürler, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Tire Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınıyor.

h63a7715.jpg

Gürsüt Besicilik ve bağlı şirketleri, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti. Mahkeme, Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Gürtepe Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, Progıda Süt Mamülleri ve Pazarlama Anonim Şirketi için 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verdi. Bu karar, şirketin mali zorluklar nedeniyle icra ve iflas işlemlerine karşı korunmasını amaçlıyor.

h63a8140.jpg

Şirketin finansal durumu son yıllarda yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle giderek kötüleşti. Üretim maliyetlerindeki artış, Gürsüt’ün yaşadığı ekonomik darboğaza yol açarken, şirketin üç kişilik konkordato heyetiyle denetleneceği belirtildi. Şirket, alacaklılarını bildirilen alacaklarını iletmeye çağırdı.

h63a7731.jpg

Gürsüt, geçtiğimiz dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit ve tağşiş listesinde de yer almıştı. Şirketin tulum peynirinin yağ oranının olması gerekenden düşük çıkması, bu durumu ortaya çıkarmıştı. Gürsüt, süt ve süt ürünleri sektöründeki en büyük oyunculardan biri olarak, birçok ülkeye ihracat yapıyordu ve 400 kişinin istihdam edildiği büyük bir işletmeye sahipti.

h63a7750.jpg

Bu zorlu süreç, Gürsüt'ün markasını olumsuz etkileyebilir, ancak şirket yetkilileri, mali sıkıntılarını aşmak için çözüm arayışında. Şirketin toparlanıp toparlanamayacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

ffffff.jpg

h63a7794.jpg

h63a7866.jpg

h63a7831.jpg

h63a7679.jpg

h63a7632.jpg

h63a7471.jpg

h63a7367.jpg

bbb.jpg

Son Haberler
Türkiye'nin süt imparatoru iflasın pençesinde. Bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde yer aldı
Türkiye'nin süt imparatoru iflasın pençesinde. Bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde yer aldı
'Bir Behzat Ç. Hikâyesi için tarih belli oldu! Erdal Beşikçioğlu yer alacak mı?
'Bir Behzat Ç. Hikâyesi için tarih belli oldu! Erdal Beşikçioğlu yer alacak mı?
Elektriği çok tüketenin faturası 2’ye katlanacak! Yıllık limiti aşan yandı
Elektriği çok tüketenin faturası 2’ye katlanacak! Yıllık limiti aşan yandı
CHP'li Başarır: Gezi'yi kriminalize etme çabası beyhudedir!
CHP'li Başarır: Gezi'yi kriminalize etme çabası beyhudedir!
Sendikaların üye sayılarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de
Sendikaların üye sayılarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de