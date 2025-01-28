Türkiye'nin süt imparatoru iflasın pençesinde. Bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde yer aldı

Konkordato takip'te yer alan bilgilere göre, Türkiye'nin tanınmış süt üreticisi Gürsüt, ekonomik zorluklar ve maliyet artışları nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirket, iflasın eşiğine geldi ve alacaklılarına çağrıda bulundu.

İzmir Tire’de faaliyet gösteren Gürsüt Besicilik, yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle zor bir döneme girdi. Türkiye'nin önemli süt ve süt ürünleri üreticilerinden biri olan Gürsüt, konkordato talep ederek iflasın pençesine düştü.

10 bin metrekarelik alanda üretim yapan şirket, "Gerçek köy peynirinin tadını yaşayın" sloganıyla geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyordu. Şirketin sahibi Kosat Gürler, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Tire Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınıyor.

Gürsüt Besicilik ve bağlı şirketleri, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti. Mahkeme, Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Gürtepe Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, Progıda Süt Mamülleri ve Pazarlama Anonim Şirketi için 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verdi. Bu karar, şirketin mali zorluklar nedeniyle icra ve iflas işlemlerine karşı korunmasını amaçlıyor.

Şirketin finansal durumu son yıllarda yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle giderek kötüleşti. Üretim maliyetlerindeki artış, Gürsüt’ün yaşadığı ekonomik darboğaza yol açarken, şirketin üç kişilik konkordato heyetiyle denetleneceği belirtildi. Şirket, alacaklılarını bildirilen alacaklarını iletmeye çağırdı.

Gürsüt, geçtiğimiz dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit ve tağşiş listesinde de yer almıştı. Şirketin tulum peynirinin yağ oranının olması gerekenden düşük çıkması, bu durumu ortaya çıkarmıştı. Gürsüt, süt ve süt ürünleri sektöründeki en büyük oyunculardan biri olarak, birçok ülkeye ihracat yapıyordu ve 400 kişinin istihdam edildiği büyük bir işletmeye sahipti.

Bu zorlu süreç, Gürsüt'ün markasını olumsuz etkileyebilir, ancak şirket yetkilileri, mali sıkıntılarını aşmak için çözüm arayışında. Şirketin toparlanıp toparlanamayacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.