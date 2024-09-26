Türkiye'nin tankları Amerikan basınında

ABD merkezli The National Interest, The National Interest, Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Daha önce aynı yayın organı, Türkiye'nin yerli üretim tankı Altay'ı "sınıfının en iyilerinden" olarak değerlendirmişti. Şimdi de Türkiye'nin tank sayısını incelediği bildirildi.

"Türkiye'nin Neden Bu Kadar Çok Tankı Var?" başlıklı yazı dikkat çekti. Yazıda; Türkiye'nin tank sayısının Yunanistan, İngiltere ve Fransa'nın toplamından daha fazla olduğunu gündemine aldı.

The National Interest, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da Osmanlı dönemi etkisini yeniden diriltme olduğunu belirtti.

Bu hedef doğrultusunda Türkiye'nin, ordusuna önemli yatırımlar yaparak, ABD ve Almanya ile yaşanan gerilimlerin ardından yerli savunma sanayisini güçlendirdiği vurgulandı.

Yazıda şu sözlere yer verildi:

"Türkiye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimindeki önemli jeopolitik hedeflerini yansıtan, yaklaşık 700 modern tank ve 1.500 adet eski, geliştirilmiş tanktan oluşan geniş bir tank filosuna sahiptir."

Haberde, Türkiye'nin Yunanistan, İngiltere ve Fransa'nın toplamından daha fazla tanka sahip olduğu yazılarak, Türk ordusunda yaklaşık 330 Leopard 2, 350 Leopard 1, 160 M60 Sabra, 650 M60 Patton ve 750 M48 Patton bulunduğu bildirildi.

ABD'nin Yunanistan ile Türkiye'ye dengeli savunma sanayi satışı yaptığına ve Türkiye'nin yaşananların ardından yerli savunma sanayine yöneldiğine öne çıktı.

Yazıda, "Tank alanında, Türk ordusu Altay ana muharebe tankına büyük yatırımlar yapıyor" ifadeleri öne çıktı.

The National Interest, daha önce yaptığı haberlerde Türkiye'nin yerli üretim tankı Altay'ı inceleyerek övgülerde dizilmişti.

Altay için "Sınıfının en iyilerinden" ifadesini kullanan haberde, "Türkiye, Altay Ana Muharebe Tankı ile büyük bir tank gücü olacağı bildirildi. Türkiye'de ana savaş tankı sınıfında tüm dünyada en iyilerden biri olarak kabul edilen Altay tankının seri üretimi için imzalar atıldı. İmzanın tahmin edilen süreden bir yıl önce atılması ise savunma dünyasını şaşırttı." sözleri kullanıldı.