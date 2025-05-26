Türkiye’nin tarım devi borç batağında! Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştu... Kurumun başındaki isim AKP’li…

1938’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan Türkiye’nin en köklü tarımsal kooperatiflerinden olan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) borç sarmalından kurtulamıyor. Nefes’te yer alan habere göre; Bina ve arsa satışları yoluyla nakit yaratmaya çalışan, borçları yüzünden gayrimenkulleri ipotek ettiren FİSKOBİRLİK, 2024 yılı mali bilançosundaki borçlar katlanarak artıyor.

BORÇ SARMALI DİKKAT ÇEKTİ

160 bin üyesi olan 87 yıllık köklü kurum olan FİSKOBİRLİK’in 61 milyon lirası kredi borcu olmak üzere 2 milyar lirayı aşan borcu olduğunu Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan Nefes'e açıkladı. En son açıklanan 2024 bilançosunun üzerine, 2025 bilanço dönemi olan Temmuz sonu yaklaştıkça da, FİSKOBİRLİK’in borç sarmalı merak uyandırdı.

44.3 MİLYON TL ZARAR ETTİ

FİSKOBİRLİK’in 31 Temmuz 2024 sonu itibariyle borçları toplamda 966 milyon 456 bin TL olarak kayıtlara geçti. Kazancı ise kağıt üzerinde 242.5 milyon TL olarak gözüken FİSKOBİRLİK, ortak içi işlemlerle ve tahsili mümkün olmayan 468 milyon TL alacak sonrası Temmuz 2024 itibariyle 44.3 milyon TL zarar etti. 2025 bilançosunda bu zararın artacağı, borçların katlanacağı ise öne sürülüyor. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, “Şu anda bütün gayrimenkullerine birebir ipotek karşılığında bankalardan kredi kullanılmış, mal varlığının tamamı kadar borcu var. Son yıllarda Tirebolu ve Fatsa ile Giresun’da genel müdürlüğün önü, entegre tesisinin önü, ne buluyorlarsa, hangisi öncelikle satılıyorsa onu satma derdine düşmüş bir yönetimle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

KURUMUN BAŞINDAKİ İSİM AKP’Lİ

Şirketin başında oturan AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, kurumun sadece 11 kişilik yönetim kadrosunun yıllık maliyeti 14 milyon TL olurken bunun 5 milyon 88 bin 637 TL’si ‘huzur hakkı’ adı altında yönetime veriliyor.

“MİLLETVEKİLİ OLMASI KURUM İÇİN BİR DEZAVANTAJA DÖNÜŞMÜŞ”

Fiskobirlik’in borcuna ayak basan Nurittin Karan Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar’ın, kurumu kişisel emellerine alet ettiğini iddia etti. Karan, “Fiskobirlik’in kurtuluşu sadece gayrimenkul satışı ile çözülemez. Aslında Yönetim Kurulu Başkanının milletvekili olması kurum için bir avantaj olması lazım. Ama biz görüyoruz ki başkanın milletvekili olması kurum için bir dezavantaja dönüşmüş. Başkan sadece kurumu borçlandırmak için milletvekilliğini kullanıyor. Satışa çıkan Giresun’daki araziye, Giresun Üniversitesi takas yoluyla talip oldu. Bayraktar buna yanaşmıyor, çünkü acil para lazım” dedi.

Bayraktar en son Giresun’da Karadeniz Sahil Yolu’na sıfır konumdaki 7.5 dönümlük arazi satışa çıkarmıştı.