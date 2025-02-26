Türkiye’nin tarım devi iflas etti. Binlerce üyesi vardı

Türkiye’nin tarım sektöründeki en köklü kooperatiflerinden biri olan Ereğli Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ekonomik zorluklara daha fazla dayanamayarak iflas etti. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, kooperatifin iflas erteleme talebini reddetti ve alacaklıların tahsil süreci resmen başladı.

Kooperatif, borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato başvurusunda bulunmuştu. Ancak mahkeme, kooperatifin mali yapısının toparlanamayacak kadar kötüleştiğine hükmederek konkordato sürecine son verdi. 30 Aralık 2024’te kesinleşen karar, bölgedeki çiftçiler ve tedarikçiler için büyük bir yıkım yarattı.

ALACAKLILAR İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

İflas kararının ardından mahkeme, kooperatifin mal varlıkları üzerindeki koruma kararını kaldırdı. Bu durum, alacaklıların yasal yollarla alacaklarını talep etmelerinin önünü açtı. Süreci yöneten geçici konkordato komiseri Ahmet Bulca’nın görevi de iflas kararının ardından sona erdi.

Kooperatifin iflası, sadece çalışanlarını değil, aynı zamanda bölgedeki tarımsal üretimi de doğrudan etkiledi. Yerel çiftçilerin üretim süreçlerinde önemli bir rol oynayan kooperatifin kapanması, üretim maliyetlerinin artmasına ve tedarik zincirinin sekteye uğramasına yol açabilir.

Bu iflas, Türkiye’deki tarım kooperatiflerinin sürdürülebilirliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, artan maliyetler ve piyasa dalgalanmaları karşısında daha fazla kooperatifin risk altında olabileceğine dikkat çekiyor.