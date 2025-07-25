Türkiye’nin tatil merkezi kavurucu sıcakta susuz kalacak: Bu gece başlıyor

İzmir’de yaşanan kuraklık Türkiye’nin en büyük tatil merkezlerinden biri olan Çeşme’yi vurdu. Barajların kuruma noktasına gelmesi sonrası alınan karar ile bu geceden itibaren su kesintisi uygulanacak.

İlçeye saat gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında su verilmeyecek. 7 saatlik zorunlu su kesintisi, bugünden itibaren her gün uygulanacak.

İzmir'deki susuzluk tehlikesi Çeşme ile sınırlı değil. Kentin içme suyu kaynaklarında da kuraklık etkisini hissettiriyor. Gördes Barajı'nda su seviyesi sıfıra indi. Tahtalı Barajı da kritik eşikte bulunuyor.

İZMİRLİLERE ALTI ÖNEMLİ UYARI

İZSU'dan yapılan açıklamada, vatandaşlardan su tasarrufu yapmaları istendi.

Açıklamada yer verilen altı önemli nokta şöyle:

Duş süresini 5 dakikada tutun.

Diş fırçalarken musluğu kapatın.

Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam dolu çalıştırın.

Bahçeyi sabah erken ya da akşam sulayın.

Damlayan muslukları onarın.

Diğer tüm gereksiz su kullanımlarından kaçının.