Türkiye'nin tek kadın akrobasi pilotundan 101'nci yıl uçuşu

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin tek kadın akrobasi pilotundan 101'nci yıl uçuşu

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener Cumhuriyet'in 101'nci yılını gökyüzünde kutladı. İşte o anlar.

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla geleneksel ay yıldızlı fotoğraf çekiminin ardından gösteri uçuşu yaptı. Şener'in 400 beygir gücündeki "Pitts S2S Experimental" uçağının çevresinde hilal şekli oluşturacak şekilde dizildi. Yıldız noktasını ise bu akrobasi uçağı oluşturdu.
Dronla da görüntülenen çekimin ardından katılımcılar Semin Öztürk Şener'in gösteri uçuşunu ilgiyle takip etti.

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