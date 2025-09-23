Türkiye'nin tekstil devi bugün satılacak. FETÖ'den el konulmuştu. Bünyesinde dünyaca ünlü markalar var

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ soruşturmaları kapsamında Hazine’ye devredilen Aydınlı Giyim Grubu şirketlerini satışa sunuyor. Ömer Faruk Kavurmacı’ya aitken el konulan grup, Türkiye’de hazır giyim sektörünün önde gelen oyuncularından. Bünyesinde U.S. Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel gibi dünyaca ünlü markaların lisans haklarını barındıran Aydınlı Giyim, 252 mağazasıyla dikkat çekiyor.

Bugün (23 Eylül 2025) gerçekleştirilecek ihalede, Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil şirketlerinin yüzde 100 Hazine payları yeni sahibini bulacak. İhalenin muhammen bedeli 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlenirken, katılım teminatı 1 milyar 200 milyon TL, şartname bedeli 200 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti ise 2 milyon TL olarak açıklandı.

TMSF, satış sürecini şeffaf bir şekilde yürüterek, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Aydınlı Giyim’in güçlü marka portföyü ve geniş mağaza ağı, ihaleyi cazip kılıyor. Grubun satışıyla, TMSF’nin FETÖ’den el konulan varlıkları değerlendirme süreci devam ediyor.

Aydınlı Giyim, yıllık cirosu ve ihracat hacmiyle sektörde önemli bir konuma sahip. İhale, Türkiye’nin ekonomik dinamiklerine katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar, bu dev markaların potansiyelini değerlendirerek ihalede yer almak için hazırlıklarını tamamladı.