Türkiye'nin tekstil devi iflas bayrağını çekti! Kimse bunu beklemiyordu

Bursa merkezli Atak Kumaş Tekstil A.Ş. için mahkeme "borca batıklık" sebebiyle kesin iflas kararı verdi. Firma, geçtiğimiz sene konkordato talebinde bulunarak mali yapısını düzeltmeye çalışmıştı.

ALACAKLILAR SIRAYA GİRDİ!

Kısa sürede ihracat ve ithalat alanında önemli bir oyuncu haline gelen Atak Kumaş, özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında aktifti. Fakat son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar, yükselen hammadde maliyetleri, döviz kuru dalgalanmaları ve tedarik zincirindeki sorunlar, şirketi çıkmaza sürükledi.

İflastan sonra Atak Kumaş Tekstil’e ait varlıklar tasfiye sürecine alınacak. Alacaklar, yasal öncelik sırasına göre dağıtılacak. Ancak elde edilecek gelirin, alacakların tamamını karşılayıp karşılamayacağı henüz net değil.