Türkiye'nin tekstil devi iflasın pençesinde. 6 kıtaya ihracat yapıyor

Gaziantep’in halı sektöründe önemli bir yere sahip Karaca Tekstil, konkordato talebinde bulundu. Firma, alacaklılarla yapılacak toplantıya yönelik önemli bir ilan yayımladı.

Gaziantep’te 1995 yılında kurulan Karaca Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., halı üretiminde sektördeki önemli firmalardan biri olarak dikkat çekiyordu. 36 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren şirket, yıllık 6 milyon metrekareyi aşan üretim kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

"KARACAHAN" markasıyla iç ve dış pazarda adını duyuran firma, Türkiye'nin önde gelen ihracatçıları arasında yer alıyordu. 2007 yılında kurulan ihracat grup firması Akif Erdoğan Tekstil ile geniş bir pazar ağına sahipti. Özellikle Avrupa ve Arap ülkelerine yaptığı ihracatla adından söz ettiren Karaca Tekstil, 2016 yılında Türkiye genelinde ihracat yapan ilk 1000 firma arasında yer almayı başarmıştı.

Ancak, şirketin mali sıkıntılar nedeniyle iflasın eşiğine geldiği belirtiliyor. Karaca Tekstil, Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yaptı ve mahkeme, şirkete kesin mühlet verdi. Bu süre zarfında, alacaklıların alacaklarını bildirmeleri isteniyor. İİK 299 uyarınca, alacaklıların, alacaklarının tahkiki ve konkordato projesinin tamamlanmasının ardından, alacaklılar toplantısına katılmaları gerekecek.

Yayımlanan ilanda, 8 Şubat 2025 tarihinde yapılacak olan alacaklılar toplantısına ilişkin bilgiler verildi. Toplantının, 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Karaca Tekstil’in adresinde düzenleneceği duyuruldu.

Rehinli ve kamu alacaklıları için toplantı saati 13:30-14:30 arasında, adi alacaklılar için ise 14:30-17:00 arasında olacak. Toplantıya katılacak alacaklıların, gerekli belgelerle birlikte toplantıya katılım sağlamaları gerektiği ifade edildi.

Bu belgeler arasında kimlik fotokopisi, vekaletname, yetki belgesi gibi resmi evraklar yer alacak. Ayrıca, alacakların kambiyo senedine dayanması durumunda, senetle ilgili belgelerin de toplantıya getirilmesi isteniyor.

Karaca Tekstil'in iflas süreci, Gaziantep’teki sanayi sektöründe büyük bir etki yaratmış durumda. 6 kıtaya ihracat yapan bir firmanın yaşadığı mali kriz, sektördeki diğer şirketler ve yatırımcılar için de bir uyarı niteliği taşıyor.

Karaca Tekstil'in iflas sürecine girmesiyle birlikte, şirketin geleceği ve alacaklılarının alacaklarını nasıl tahsil edeceği, merakla beklenen sorular arasında yer alıyor.

Konkordato süreci, Karaca Tekstil’in geleceği için kritik bir dönüm noktası olacak. Alacaklılar, bu süreçte alacaklarını nasıl tahsil edebileceklerine dair bilgileri toplantıda alacaklar. Şirketin mali yapısının iyileştirilip iyileştirilemeyeceği, alacaklılar ve şirket yetkililerinin yapacağı müzakerelerle belli olacak.