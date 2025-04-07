Türkiye'nin tekstil devi mağazaları devralıyor. Dünyacü ünlü 53 yıllık moda zinciri kapanıyor

Avusturyalı moda devi Jones kapanıyor, mağazaları Türk CEMSEL’in sahibi olduğu More&More başta olmak üzere üç firmaya devroluyor. 53 yıllık marka, ekonomik zorluklara yenik düştü.

Avusturya’nın köklü moda zinciri Jones, 53 yıllık serüvenini noktalıyor. Viyana merkezli şirket, haziran sonuna kadar ülkedeki 20 şubesi dahil toplam 30 mağazasını kapatacak.

Firma sahibi Gabor Rose, artan maliyetler, değişen tüketici alışkanlıkları ve ekonomik durgunluğu kapanışın ana sebepleri olarak gösterdi. 2023’te iflas eden Jones, alacaklılarına borçlarını tamamen ödeyerek veda edecek. Ancak bu kapanış, mağazalar için yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Yazdan itibaren şubeler, üç farklı moda markası tarafından devralınacak.

Bu markalardan biri, Türk tekstil devi CEMSEL’in 2016’da satın aldığı Münih merkezli More&More. 16 ülkede faaliyet gösteren More&More, moda dünyasında güçlü bir yer edindi. Almanya’dan Liberty Fashion, Innsbruck’taki tek şubesini genişletmek için en az yedi yeni mağaza almayı hedefliyor.

Üçüncü alıcı ise Salzburg merkezli Musterzimmer; Viyana’da büyümeyi planlıyor. Jones’un 107 çalışanından 70’inin yeni firmalarca istihdam edilmesi beklenirken, kalanlar için iş bulma desteği sağlanacak.

1990’da İstanbul’da kurulan CEMSEL, yaratıcılık ve kaliteyi ön planda tutarak büyüdü. Türkiye’deki fabrikalarında dünyaca ünlü markalara üretim yapan şirket, Almanya, İtalya ve İspanya gibi moda başkentlerinde de etkili.

Kumaş tasarımından koleksiyon teslimine kadar kapsamlı hizmet sunan CEMSEL, yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor. More&More’u satın alarak uluslararası arenada adını duyuran firma, Jones mağazalarıyla Avrupa’daki varlığını daha da pekiştirecek.

Jones’un kapanışı, moda sektöründeki değişimin bir yansıması olarak görülüyor. Uzmanlar, pandemi sonrası tüketici davranışlarının dijital platformlara kaydığını ve fiziksel mağazaların baskı altında olduğunu belirtiyor. Yine de More&More gibi markalar, bu krizi fırsata çevirerek büyümeye devam ediyor.

CEMSEL’in stratejik hamlesi, Türk tekstil sektörünün global ölçekteki gücünü bir kez daha kanıtlıyor.