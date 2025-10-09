X Eroğlu Holding bünyesindeki Colins, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren en büyük tekstil fabrikasını kapatarak üretimini Mısır’a taşıdı. 1983 yılında kurulan Colins, Türkiye'deki üretim faaliyetlerini durdurdu. Fabrikada çalışan 1500 işçi işsizler ordusuna katılırken, dev firma faaliyetlerini Mısır'dan sürdürecek.

Dev fabrikanın kapıları kapanırken, yaklaşık 1500 çalışanın işine son verildi. Bu karar, Aksaray’da hem ekonomik hem de sosyal çalkantılara neden oldu. Aksaray OSB, 14 tekstil firmasıyla bölgenin önemli üretim merkezlerinden biri konumunda. Colins’in kapanması, fason üretimle birçok ünlü markaya hizmet veren bölgenin ekonomik dinamiklerini sarsarken, işsizlik oranlarının artacağı endişesi doğurdu.



Fabrikada makineler ve malzemeler yerinde bırakılsa da şirket, Mısır’daki üretimde sorun yaşanması halinde Aksaray tesisini yeniden açabileceğini belirtti. Ancak bu açıklama, işsiz kalan işçilerin tepkisini dindiremedi. Sosyal medyada Aksaraylılar, karar karşısında hayal kırıklığı ve öfke dolu paylaşımlarla seslerini duyurdu.



Bölge halkı, Colins’in istihdam ve ekonomi açısından kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, fabrikanın kapanmasının uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti. Uzmanlar, Türkiye’deki yüksek üretim maliyetleri ve enerji fiyatlarının, firmaların yurtdışına yönelmesine neden olduğunu belirtiyor. Mısır’ın düşük işçilik maliyetleri ve teşvik politikaları, Colins’in bu kararında etkili oldu.