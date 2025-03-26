Türkiye'nin tescilli güzeline büyük şok! Hakaretten gözaltına alındı

Kaynak: Sabah
Türkiye'nin tescilli güzeline büyük şok! Hakaretten gözaltına alındı

Miss Globe 2009 Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen Banu Öztürk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Miss Globe Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen Banu Öztürk hakkında sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edildi. Türkiye’nin tescilli güzeli Banu Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı.

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Sabah gazetesi'nde yer alan habere göre, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Öztürk Emniyete götürüldü.

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BANU ÖZTÜRK KİMDİR?

Banu Öztürk, 7 Mart 1985'de dünyaya geldi. Öztürk, Florida International Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Amerika'da tiyatro, müzik ve dans eğitimi aldı. Öztürk, 2009 yılında da Miss Globe Türkiye Kraliçesi seçildi.

"Avrupa Yakası", "Adanalı", "Derman", "Geniş Aile", "Şen Yuva" ve "Güzel Çirkin" gibi televizyon dizilerinde yer aldı.

2014 yılında iş insanı İsmail Akay ile evlendi. Banu Öztürk'ün bu evliliği üç sene sürdü. 2017 yılında boşanan Öztürk, maddi zorluklar nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldı.

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