Kalp rahatsızlığı sebebiyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı, 78’inci doğum gününde yaşamını yitirdi.

Abacı’nın ölümü tüm Türkiye’yi hüzne boğdu. Siyasetçi, şarkıcı, oyuncu ve sanatçılardan oluşan birbirinden ünlü isimler ardı ardına taziye mesajları gönderdi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abacı’nın ölümünün ardından yaptığı paylaşımda, ‘Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum’ sözlerini sarf etti.

DERVİŞOĞLU'NDAN ABACI'YA BAŞSAĞLIĞI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abacı'ya başsağlığı diledi. Dervişoğlu, 'Türk müziğinin özel seslerinden, kıymetli sanatçımız Sayın Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum' dedi.

MANSUR YAVAŞ: SANATIYLA KUŞAKLARA İLHAM VEREN DEĞERLİ SANATÇIMIZ...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Abacı'yı unutmadı. X hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, 'Türk sanat müziğinin usta sesi Muazzez Abacı’yı kaybettik. Sanatıyla kuşaklara ilham veren, güçlü sesiyle gönüllerimize dokunan değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum' sözlerini sarf etti.

ÖZGÜR ÖZEL: AİLESİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

CHP lideri Özgür Özel ise, Abacı'nın vefatı sonrası sosyal medya hesabından şunları söyledi, 'Türk sanat müziğimizin unutulmaz sesi, kıymetli sanatçımız Muazzez Abacı’nın aramızdan ayrıldığını derin üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.'

Siyasilerin yanı sıra sanat dünyasının önemli isimlerinden de taziye mesajları yağdı. İşte Türkiye'nin en ünlü sanatçılarının yaptığı paylaşımlar,

EMEL SAYIN: SENİ UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL

'Ah Muazzez’im…

Can arkadaşım…

Hepimizin kıymetlisi…

Öyle üzgünüm ki !

Seni unutmak mümkün değil. Çok özleyeceğiz.

Mekanın cennet olsun.'

EBRU GÜNDEŞ: BİR EFSANE GEÇTİ ARAMIZDAN

'Bir efsane geçti hayatımızdan… Dev sesi hep kulaklarımızda, gülüşü hep içimizde olacak… Yeriniz dolmaz büyük Abacı… Unutmayacağız!'

MAHSUN KIRMIZIGÜL: TÜRK MÜZİĞİNİN ALTIN SESİ SUSTU

'Muazzez Abacı… Türk sanat müziğinin altın sesi sustu ama bıraktığı yankı hiç dinmeyecek. Kırkbeşliklerden CD’lere uzanan bir ömür, her dönemi aynı zarafetle, aynı asaletiyle geçti. Sahneye çıktığında salonlar nefesini tutardı. Çok önemli bir sanatçıyı kaybettik. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.

İZZET ÇAPA: MUAZZEZ ABACI BİR DÖNEMİN KALBİYDİ

'Anne… dost… kadın… ses… Muazzez Abacı sadece bir sanatçı değil, bir dönemin kalbiydi.. O sahneye çıktığında ışıktan önce onun sesi parlar, kadehler susardı. Arkasında bıraktıkları yalnız şarkılar değil; bir dönemin duygusu, bir salonun hafızası, bir neslin hatırasıdır… 1970’lerden itibaren sahneye adım attı, Türk sanat müziğini gazino ışıklarıyla birleştirdi, kadife sesini şehirlerin kalbine işledi… Binlerce eseri ezbere bilirdi ama hiçbirini aynı söylemezdi — her notaya bir ruh, her nefese bir hikâye koyardı… “Vurgun”… “Şakayık”… “Felek”… Bunlar artık sadece şarkı değil; o ışıklı yılların yankısı, bir kadının zarafetle yoğrulmuş kaderi… Ve bugün… doğum gününde hayata veda etti. Belki de en sevdiği sahneye, en sevdiği anda çıktı yeniden… Bir dönemin aynası, sahnenin son büyük hanımefendisiydi… Mekânın cennet olsun Muazzez Abacı. Sahne artık sensiz eksik, ışık sensiz solgun… Her sesin bir kaderi vardır… Onunki efsane oldu…'

EROL EVGİN: DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM

'Birlikte aynı sahneleri paylaştığım değerli dostum, Türk müziğinin çok büyük sanatçısı Muazzez Abacı’yı kaybettik. Derin bir üzüntü içindeyim. Sevgili Abacı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik dünyamıza başsağlığı diliyorum.'

MUSTAFA SANDAL: MEKANIN CENNET OLSUN ABLACIM

90'lı yıllarda bir bestemi okuması şerefine nail olduğum üstat Muazzez Abacı'nın vefatı beni derinden üzdü. Allah rahmet eylesin, büyük sesin ve şarkılarının önünde saygıyla eğiliyorum Mekanın cennet olsun ablacım.

SEZEN AKSU: BAŞIMIZ SAĞOLSUN

SABAHATTİN AKKİRAZ: NUR İÇİNDE UYU MUAZZEZ ABACI

'Sanat ailemiz bir büyük sanatçıyı daha kaybetti. Nur içinde uyu Muazzez Abacı. Sahne için yaratılmış o güzel ses sustu. Ne çok kaybımız var. Bir yanda şehitlerimizin bir yanda sanatçı dostlarımızın acısı. Çok üzgünüm.'

TARKAN: YERİ BİR DAHA DOLMAYACAK EFSANEYİ KAYBETTİK

'Çok değerli Muazzez Abacı’yı kaybetmiş olmanın üzüntüsü ateş gibi düştü içime.

Ne kadar eşsiz bir sesti, ne kadar usta bir yorumcuydu.

Acı haberi öğrendiğimden beri şarkıları ve sesi susmuyor içimde.

Yeri bir daha dolmayacak bir efsaneyi kaybettik. Nurlar, ışıklar içinde uyusun.

Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.'