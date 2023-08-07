Türkiye'nin turizm cennetlerinde binlerce kilometrelik araziler satışa çıkarılıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Muğla ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarında satışa çıkardığı 30 bin 669 kilometrelik arazi portföyünün detayları ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası’ndan Kerem Gürbüz’ün haberine göre, satışa sunulan taşınmazların büyük bölümü Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin ve Nevşehir gibi turizmle öne çeken şehirlerde yer alıyor.

Satışa çıkarılacağı açıklanan parseller arasında, Bodrum kamuoyunda uzun zamandan beri büyük tartışmalara ve tepkilere neden olan Ortakent'teki 1 milyon 200 bin metrekare büyüklüğündeki hazine arazilerinin büyük kısmı olduğu dikkat çekiyor.

Bodrum’un Ortakent Mahallesi’nde özelleştirilmek istenen fakat imar planları mahkeme kararıyla iptal edilen devasa arazi de yeniden satışa çıkarıldı.

İMAR PLANLARI İPTAL EDİLMİŞTİ

Daha önce de satışa çıkarılan Ortakent Üniversite Caddesi, Ali Kelle Ormanı ve Kabakum Plajı’ndaki devasa arazi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara açılmış, 1 milyon 100 bin metrekarelik Hazine arazisi ile ilgili TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi’nce açılan davada Danıştay, oybirliğiyle imar planlarını iptal etmişti. İptal kararının ardından davalı idare temyiz başvurusunda bulunmuş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, davalı idarelerin temyiz istemlerinin reddine oyçokluğu ile karar vermişti.

İŞTE MUĞLA BAŞTA OLMAK ÜZERE SATIŞA ÇIKARILAN O TAŞINMAZLAR:

MUĞLA

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 353 ada 170 parseldeki 3 bin 365 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 353 ada 171 parseldeki 2 bin 110 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 353 ada Ortakent 172 parseldeki 9 bin 416 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 353 ada 173 parseldeki 248 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 353 ada 174 parseldeki 359 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 353 ada 175 parseldeki 5 bin 977 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 353 ada 176 parseldeki 2 bin 201 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 353 ada 178 parseldeki 2 bin 944 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 353 ada 179 parseldeki 204 bin 569 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 353 ada 180 parseldeki 12 bin 258 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 353 ada 181 parseldeki 24 bin 163 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 353 ada 182 parseldeki 31 bin 926 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 353 ada 183 parseldeki 38 bin 589 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 353 ada 184 parseldeki 40 bin 699 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 463 ada 1 parseldeki 2 bin 220 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 464 ada 1 parseldeki 76 bin 863 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 470 ada 1 parseldeki bin 767 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 471 ada 1 parseldeki 5 bin 224 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 471 ada 2 parseldeki bin 735 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 471 ada 3 parseldeki 6 bin 175 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 471 ada 4 parseldeki 2 bin 511 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 472 ada 1 parseldeki 30 bin 298 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 473 ada 1 parseldeki 25 bin 475 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 474 ada 1 parseldeki 3 bin 193 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 474 ada 2 parseldeki 5 bin 123 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 474 ada 3 parseldeki 2 bin 42 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 475 ada 1 parseldeki 45 bin 57 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 476 ada 1 parseldeki 28 bin 600 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 477 ada 1 parseldeki 6 bin 206 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 478 ada 1 parseldeki 6 bin 593 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 837 ada 3 parseldeki bin 294 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 837 ada 2 parseldeki 230 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 837 ada 1 parseldeki 138 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 849 ada 1 parseldeki 408 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 846 ada 1 parseldeki 4 bin metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 847 ada 1 parseldeki 5 bin 562 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 850 ada 1 parseldeki 1.543 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 845 ada 1 parseldeki 1.592 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 842 ada 2 parseldeki 5 bin 141 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 836 ada 2 parseldeki 109 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 842 ada 1 parseldeki 4 bin 428, metrekarelik taşınmazın 138 metrekaresi,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 781 ada 10 parseldeki 24 bin 865 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 673 ada 52 parseldeki 12 bin 824 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi 162 ada 118 parseldeki 46 bin 115 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi 162 ada 120 parseldeki 198 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi 162 ada 121 parseldeki 69 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 862 ada 1 parseldeki 138 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 836 ada 1 parseldeki 2 bin 739 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 852 ada 1 parseldeki 4 bin 964 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 851 ada 1 parseldeki 3 bin 385 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 848 ada 1 parseldeki 4 bin 250 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 845 ada 2 parseldeki 3 bin 100 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 844 ada 1 parseldeki 2 bin 545 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Datça Mahallesi 213 ada 21 parseldeki 217 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Datça Mahallesi 213 ada 22 parseldeki 29 bin 692 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Datça Mahallesi 213 ada 23 parseldeki 11 bin 156 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Datça Mahallesi 213 ada 24 parseldeki 289 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Datça Mahallesi 213 ada 25 parseldeki 4 bin 52 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Datça Mahallesi 213 ada 26 parseldeki 10 bin 384 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Datça Mahallesi 213 ada 27parseldeki 7 bin 441 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Datça Mahallesi 213 ada 29 parseldeki 736 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Datça Mahallesi 213 ada 32 parseldeki 317 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Datça Mahallesi 213 ada 33 parseldeki 5 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Datça Mahallesi 213 ada 34 parseldeki 31 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Datça Mahallesi 868 ada 1 parseldeki 3 bin 71 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Datça Mahallesi 869 ada 1 parseldeki 10 bin 290 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Datça Mahallesi 870 ada 1 parseldeki 8 bin 521 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi İskele Mahallesi 595 ada 2 parseldeki 670 metrekarelik taşınmaz (TTA GAYRİMENKUL A.Ş)

Muğla’nın Datça ilçesi İskele Mahallesi 595 ada 16 parseldeki 342 metrekarelik taşınmaz (TTA GAYRİMENKUL A.Ş)

Muğla’nın Datça ilçesi İskele Mahallesi 595 ada 17 parseldeki 69 metrekarelik taşınmaz (TTA GAYRİMENKUL A.Ş)

Muğla’nın Datça ilçesi İskele Mahallesi 595 ada 18 parseldeki 69 metrekarelik taşınmaz (TTA GAYRİMENKUL

Muğla’nın Datça ilçesi İskele Mahallesi 595 ada 17 parseldeki 69 metrekarelik taşınmaz (TTA GAYRİMENKUL A.Ş)

Muğla’nın Datça ilçesi İskele Mahallesi 595 ada 18 parseldeki 69 metrekarelik taşınmaz (TTA GAYRİMENKUL A.Ş)

Muğla’nın Datça ilçesi İskele Mahallesi 595 ada 19 parseldeki 203 metrekarelik taşınmaz (TTA GAYRİMENKUL A.Ş)

Muğla’nın Datça ilçesi İskele Mahallesi 595 ada 20 parseldeki 280 metrekarelik taşınmaz (TTA GAYRİMENKUL A.Ş)

Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi 260 ada 1 parseldeki 34 bin 523 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi 549 parseldeki 6 bin 360 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi 1083 parseldeki 47 bin 305 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi 1087 parseldeki 16 bin 460 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi 1144 parseldeki 26 bin 180 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi 1158 parseldeki 2 bin 700 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi 1176 parseldeki 49 bin 805 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi 1203 parseldeki 7 bin 418 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi 1499 parseldeki bin 260 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi 1649 parseldeki 5 bin 960 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi 1690 parseldeki bin 210 metrekarelik taşınmaz, (EÜAŞ/TEİAŞ ÖİB)

Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi 1739 parseldeki 20 bin 80 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi 1948 parseldeki 640 metrekarelik taşınmaz, (EÜAŞ/TEİAŞ ÖİB)

Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi 1949 parseldeki bin 370 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi 4871 parseldeki 4 bin 239 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi 4873 parseldeki 7 bin 24 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi 4874 parseldeki 6 bin 338 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Datça ilçesi İskele Mahallesi 165 ada 42 parseldeki 56 bin 523 metrekarelik taşınmaz,(TTA GAYRİMENKUL A.Ş.)

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi 2 ada 129 parseldeki 255 bin 627 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi 2 ada 30 parseldeki bin 620 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi 2 ada 32 parseldeki 4 bin 934 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi 2 ada 59 parseldeki 8 bin 592 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi 2 ada 60 parseldeki 10 bin 598 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi 2 ada 80 parseldeki 6 bin 371 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi 2 ada 81 parseldeki 4 bin 740 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi 2 ada 92 parseldeki 5 bin 506 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi 2 ada 135 parseldeki 550 bin 287 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi 2 ada 136 parseldeki bin 900 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi 2 ada 137 parseldeki bin 900 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi 2 ada 138 parseldeki 19 bin 418 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi 2 ada 139 parseldeki 16 bin 245 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi 2 ada 140 parseldeki 16 bin 562 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi 2 ada 141 parseldeki 5 bin metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi 2 ada 142 parseldeki 7 bin 834 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi 2 ada 143 parseldeki 6 bin 855 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi 1681 parseldeki 214 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi 1682 parseldeki 210 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi 1683 parseldeki 193 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi 2017 parseldeki 446 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi 1849 parseldeki 512 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi 3918 parseldeki 2 bin 974 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi 3920 parseldeki 214 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi 2320 parseldeki 12 bin 546 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi 2686 parseldeki 4 bin 98 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi 3845 parseldeki 2 bin 21 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi 450 ada 1 parseldeki 343 bin 207 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi 449 ada 1 parseldeki 29 bin 32 metrekarelik taşınmaz,

ANTALYA

Antalya’nın Aksu ilçesi Solak Mahallesi 13202 ada 166 parseldeki 32 bin 894 metrekarelik taşınmaz, (Antalya EXPO Alanı)

Antalya’nın Aksu ilçesi Solak Mahallesi 13203 ada 67 parseldeki 1 milyon 7 bin metrekarelik taşınmaz, (Antalya EXPO Alanı)

Antalya’nın Aksu ilçesi Solak Mahallesi 13203 ada 68 parseldeki 3 bin 675 metrekarelik taşınmaz, (Antalya EXPO Alanı)

Antalya’nın Aksu ilçesi Solak Mahallesi 13203 ada 69 parseldeki 16 bin 142 metrekarelik taşınmaz, (Antalya EXPO Alanı)

Antalya’nın Aksu ilçesi Solak Mahallesi 13203 ada 70 parseldeki 34 bin 576 metrekarelik taşınmaz, (Antalya EXPO Alanı)

Antalya’nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi 1137 parseldeki bin 328 metrekarelik taşınmaz (TTA Gayrimenkul A.Ş.)

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 7982 ada 12 parseldeki 476 metrekarelik taşınmazın 47 / 476 hissesi (Tedaş)

Antalya’nın Elmalı ilçesi Karyağdı Mahallesi 122 ada 1 parseldeki 2 bin 371 metrekarelik taşınmaz, (Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.)

Antalya’nın Elmalı ilçesi Yenimahalle Mahallesi 107 ada 9 parseldeki 3 bin 685 metrekarelik taşınmaz, (Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.)

Antalya’nın Korkuteli İlçesi Bozova Mahallesi 174 ada 2 parseldeki 28 bin 886 metrekarelik taşınmaz, (Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.)

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi 1632 ada 4 parseldeki 6 bin 659 metrekarelik taşınmaz,

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi 1632 ada 5 parseldeki 6 bin 345 metrekarelik taşınmaz,

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi 1632 ada 6 parseldeki 7 bin metrekarelik taşınmaz,

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi 1632 ada 7 parseldeki 4 bin 281 metrekarelik taşınmaz,

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi 1632 ada 8 parseldeki 5 bin 174 metrekarelik taşınmaz,

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi 1633 ada 5 parseldeki 9 bin 659 metrekarelik taşınmaz,

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi 1633 ada 6 parseldeki 10 bin 662 metrekarelik taşınmaz,

Antalya’nın Manavgat ilçesi Side (Kemer) Mahallesi 533 ada 10 parseldeki 4 bin 762 metrekarelik taşınmaz,

Antalya’nın Manavgat ilçesi Side(Kemer) Mahallesi 245 parseldeki 34 bin 350 metrekarelik taşınmaz,

Antalya’nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi 870 ada 1 parseldeki 21 bin 843 metrekarelik taşınmaz, (Maliye Hazinesi / Ankara Üniversitesi)

Antalya’nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi 919 ada 1 parseldeki 136 bin 25 metrekarelik arazi, (Maliye Hazinesi / Jandarma Genel Komutanlığı)

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi 4520 ada 140 parseldeki 8 bin 980 metrekarelik arazi,

Antalya’nın Alanya ilçesi Kestel Mahallesi 1096 ada 24 parseldeki 8 bin 28 metrekarelik arazi,

Antalya’nın Alanya ilçesi Kestel Mahallesi 1096 ada 25 parseldeki 5 bin 64 metrekarelik arazi,

Antalya’nın Alanya ilçesi Kestel Mahallesi 1106 ada 6 parseldeki 23.997 metrekarelik arazi,

Antalya’nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi 109 ada 4 parseldeki 3 bin 480 metrekarelik arazi,

Antalya’nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi 112 ada 2 parseldeki 3 bin 612 metrekarelik arazi,

Antalya’nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi 129 ada 1 parseldeki 469 metrekarelik arazi,

Antalya’nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi 129 ada 147 parseldeki 3 bin 759 metrekarelik arazi,

Antalya’nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi 129 ada 145 parseldeki 686 metrekarelik arazi,

Antalya’nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi 129 ada 146 parseldeki 472 metrekarelik arazi,

Antalya’nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi 141 ada 105 parseldeki 8 bin 995 metrekarelik arazi,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi 843 ada 1 parseldeki bin 892 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 464 ada 2 parseldeki 14 bin 723 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 465 ada 1 parseldeki 18 bin 566 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 466 ada 1 parseldeki 41 bin 198 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 467 ada 1 parseldeki 52 bin 665 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 468 ada 1 parseldeki 23 bin 39 metrekarelik taşınmaz,

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 469 ada 1 parseldeki 2 bin 303 metrekarelik taşınmaz.