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Deniz kumunu paketleyip paketleyip sattılar. Bu kadarı da pes dedirtti

"Bu kadarına da pes" dedirten olay Bozcaada sakinlerinin e-ticaret sitesinde gördüğü bir satış ilanıyla ortaya çıktı. Sahildeki deniz kumlarının paketlenerek bir firma tarafından e-ticaret sitelerinde 7 kilosu 49.99 liradan satışa sunulduğu ortaya çıktı. Firma yetkilileri gelen tepkiler üzerine ilanı yayımdan kaldırdı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 15:01
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 15:07
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Türkiye'nin üçüncü en büyük adası Bozcaada'nın deniz kumunu paket paket satmışlar. E-ticaret sitelerinde skandal ilan. Bu kadarı da pes dedirtti

Deniz kumunu paketleyip paketleyip sattılar. Bu kadarı da pes dedirtti
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Merkezi İstanbul'da bulunan ve e-ticaret sitelerinde peyzaj ve süs bitkileri satışı yapan bir firmanın Bozcaada'nın deniz kumunu paketleyerek satışa sunması adada günün konusu oldu.

SATIŞ İLANIYLA ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi’nden Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre, "Bu kadarına da pes" dedirten olay Bozcaada sakinlerinin e-ticaret sitesinde gördüğü bir satış ilanıyla ortaya çıktı.

"7 KİLOSU 49.99 TL"

Dekoratif deniz taşları, toprak, kum, aromatize bitkiler ve peyzaj ürünleri satan bir mağaza iddiaya göre Bozcaada'dan getirttiği deniz kumunu alışveriş sitelerinde "Bozcaada kumu-Doğal deniz kumu" başlığıyla uzun bir süre önce pazarlamaya başladı.

ÇİÇEK BAKIMI VE BİTKİ YETİŞTİRME KATEGORİSİ

Firma, doğal deniz kumunu 7 kilogramını 49.99 TL'den, Bozcaada akvaryum kumunu ise 4 kilogramını 24,74 TL'den e ticaret sitelerindeki çiçek bakımı ve bitki yetiştirme kategorisinde satışa sundu.

ADA SAKİNLERİ FARK ETTİ

İlanı fark eden ada sakinleri olaya tepki göstererek firmayla iletişime geçip şikayetçi oldu. Gelen tepkiler üzerine alışveriş sitelerinin yorum kısmından bir açıklama yapan firma yetkileri önce her şeyin yasal olduğunu savundu. Firma yetkilisi E.K., "Bizim izinlerimiz yasal. İzin verilmeyen veya çevreye zararlı olabilecek hiçbir yerden ne bir kum nede bir taş tanesi almamız mümkün değil. İçiniz rahat edecekse şikayetçi olabilirsiniz. Daha önce de bu durumu yaşadık ve açıklamasını evraklarımızla gerekli mercilere yaptık" yazdı.

"SİTEDE YANLIŞ YAZILMIŞ"

Gelen tepkiler üzerine tekrar bir açıklama yapan E.K. "Biz Bozcaada'da değil İstanbul menşeili bir firmayız. 'Bozcaada inceliği kumunda' yazılacağına e-ticaret sitesi 'Bozcaada kumu yazmış. Yoksa biz nasıl Bozcaada'dan İstanbul'a kum taşıyalım?" diyerek tekrar kendini savundu.

YAYIMDAN KALDIRILDI

Olaya birçok kullanıcı tepki gösterirken ilan kısa bir süre sonra değiştirilerek "Bozcaada İnceliğinde Kum. Doğal Deniz Kumu" olarak yayımlanmaya başladı. Firmanın gerçekten Bozcaada kumu satıp satmadığı merak konusu oldu.

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Şaşırdıkmı tabiki hayır
13.09.2022 15:13
Ülkenin çivisini çıkardılar her türlü hukuksuzluk dolandırıcılık hırsızlık allah sonumuzu hayır etsin iyiye gitmiyoruz enflasyon tavan yapmış halk aç geçnemiyor erken seçim sonra hayırlı geçim  
 
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