Türkiye’nin Uluslar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu: Kuraya hangi torbadan katılacağız?

A Milli Takım, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan'la karşılaştı. Maçı Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 3-0 kazanan Türkiye A Ligi'ne yükseldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off turunun tamamlanmasının ardından bir sonraki sezonda A Ligi'nde yer alacak takımlar netleşti.

Ayrıca çeyrek final maçları sonrası takımların hangi torbalardan kura çekimine katılacağı da belli oldu.

A Milli Takım 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'ne 4. torbadan katılacak. İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri:

1. TORBA: İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa

2. TORBA: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

3. TORBA: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. TORBA: Türkiye, Galler, Çekya, Yunanistan