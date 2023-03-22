Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı

Paramedya'nın haberine göre, seçime sayılı günler kala 110 yıllık Türk Ticaret Bankası (Türkbank) kapalı kapılar ardında yapılan ihaleyle 455 milyon liraya satıldı. 7 firmanın şartname aldığı, 4 firmanın yarışma öncesi gerekçe bile gösterilmeden elendiği, yarışmaya katılan 3 firmadan 2’sinin açık artırmaya katılmadığı ihalede 455 milyon liralık en yüksek teklifi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verdi.

İki ayrı bankanın daha lisansını elinde bulunduran Türkbank’ın kasasındaki varlıkları ve gayrimenkullerinin değerinin 300 milyon lirayı bulacağı hesaplanırken, bankanın piyasa değerinin 1 milyar liranın üzerinde olduğu iddia ediliyor.

TMSF yönetiminin ihalede verilen 455 milyon liralık teklifi uygun bulması halinde 110 yıllık banka, iki ayrı banka lisansı, bilançodaki varlıkları ile değerli gayrimenkulleri TİM’e geçecek.

TMSF’ye geçen bankanın mal varlıkları satılarak borçları ödendi. Kalan para da bankaya bırakıldı. TMSF 2021 yılında bankaya tekrar lisans alıp bankacılık faaliyetine başlattı.

"VURGUN SENARYOSU"

Bu yolla bankanın değerinin arttırılıp satışı planlandı. CHP Milletvekili Erdoğan Toprak, lisans alınarak Türkbank’n satışa çıkarılmasını, “Türkbank üzerinden yeni bir vurgun senaryosu hazırlanıyor” iddiasında bulundu.

Yüzde 98 hissesi satışa çıkarılan Türkbank’ın bünyesinde İslam Ticaret Bankası ile Adapazarı İslam Ticaret Bankası isminde iki ayrı bankanın lisansı bulunuyor. Türkbank’ı alan firma bu iki bankanın da sahibi olacak.

Bankanın 2021 yılı bilançosunda varlığı 209 milyon lira görünen bankanın Adapazarı’nda bir de tarihi binası bulunuyor. Bu binaya 2 yıl önce 4 milyon dolar (yaklaşık 80 milyon TL) bedelle alıcı çıktığı, ancak binanın satılmadığı ifade edildi.

Bankanın toplam varlığının 300 milyon liranın üzerinde olduğu, ihalede oluşan bedelin kabul edilip satışın onaylanması halinde Türkbank’ın gerçekte 100 ila 150 milyon liraya satılmış olacağı iddia edildi.