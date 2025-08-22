Türkiye'nin ünlü firma iflasın pençesinde. Rakipleri bile tahmin etmiyordu

İzmir merkezli Altınyer Tekstil, ekonomik krizle boğuşarak konkordato talep etti. 1999 yılında kurulan Altınyer Tekstil ve Orman Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş., ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

2.500 metrekarelik modern fabrikasında kamp sandalyesi, hamak ve salıncak gibi kamp ekipmanları üreten şirket, dünya standartlarında üretim yaparak yurtdışına ihracat gerçekleştiriyordu.

Ancak artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler, 70 çalışanıyla faaliyet gösteren firmayı iflasın eşiğine getirdi. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 15 Ağustos 2025’te şirket ve sahibi Gökhan Yer için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

İlk duruşma 6 Kasım 2025’te İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülecek. İlgililer, yedi gün içinde itiraz dilekçesi sunabilecek. Türkiye’de 2025 yılı konkordato başvurularında rekor getirdi. Yılın ilk yedi buçuk ayında 994 şirket konkordato talebinde bulunarak, geçen yılın toplamını yüzde 73 oranında geçti.

İnşaat sektörü 268 başvuruyla başı çekerken, imalat sanayi 214, toptan ve perakende ticaret ise 145 başvuruyla takip etti. Ulaştırma, konaklama, enerji ve tarım gibi sektörlerde de başvurular artarak toplamda 1.565’e ulaştı.

Altınyer Tekstil’in konkordato talebi, sektördeki genel tabloyu yansıtan bir örnek oldu. Firmanın ihracata dayalı büyüme hedefleri, ekonomik krizle sekteye uğradı. Uzmanlar, artan hammadde fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve talep daralmasının firmaları zorladığını belirtiyor.

Altınyer’in konkordato süreci, sektördeki diğer oyuncular için de uyarı niteliği taşıyor. Şirketin borç yapılandırma çabaları, 6 Kasım’daki duruşmada netleşecek.