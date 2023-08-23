Türkiye'nin ünlü gıda firması iflas etti. Tüm şubelerini kapatıyor

Küresel krizin etkileriyle Türkiye ekonomisindeki kötü gidişat şiddetleniyor. Ülke genelinde yaşanan iflaslara bir yenisi daha eklendi. Peynir, zeytin ve sucuklarıyla meşhur olan Mandıracı Amca isimli marka iflas etti.

Türkiye'nin ünlü gıda firması iflas etti. Tüm şubelerini kapatıyor

Milli Gazete ve Merhabahaberde yer alan bilgilere göre, koronavirüs salgını dünyanın dengesini alt üst etti. Salgın yıllarında değişen koşullardan en çok ticaret dünyası etkilendi. Tedarik sürecinde yaşanan aksamalardan tutun çip krizine kadar pek çok farklı sıkıntı ile dünya zor günlerden geçti.

Koronavirüs salgını sona ermiş gözükse de dünya ekonomisi üzerindeki etkileri henüz yeni hissedilmeye başladı. Almanya gibi güçlü bir ülkede başlayan iflas dalgası tüm ülkelere yayılmış durumda. Türkiye, son zamanlarda en çok şirketin iflas ettiği ülkeler listesine girdi.

Öyle ki ismi bilinen firmalar bile iflas edebiliyor. Ekonomik krizin etkisiyle iflas eden firmalara son olarak gıda sektöründe faaliyet gösteren bir Türk markası daha eklendi. Peynir, zeytin ve sucuklarıyla meşhur olan markanın iflasına herkes şaşırdı.

Başkent Ankara'da faaliyet gösteren ve Ankara'da yaşayanların bildiği marka iflas etti. Söz konusu iflasın gerekçesi ise yine biriken borçlar oldu.

Konkordato talebi ile başvuruda bulunan firmanın isteğini değerlendiren Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato isteminin reddine karar vererek şirket için iflasına hükmetti.

Bu firma ilk açıldığı dönemde peynirin kilosunu 20 liraya satıyordu. Bu kararla birlikte çok sayıda kişi işsiz kaldı. Mandıracı Amca'nın kısa süre içinde tüm şubelerini kapatacağı öğrenildi.

Söz konusu karar şu şekilde yayımlandı:

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