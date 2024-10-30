Türkiye'nin ünlü giyim devi iflas etti. Binlerce şube kapanıyor

Zara, Marks & Spencer, Naf Naf, Bestseller ve H&M gibi dünyaca ünlü markalara kumaş üreten Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticilerinden Emek Kumaş, 500 milyon TL’yi borcu nedeniyle iflas etti.

EMEK KUMAŞ İFLAS ETTİ

Şirketin iflas bayrağını çekmesi, Türk tekstil sektöründe şok etkisi yarattı. Bakırköy 1. İcra Dairesi’nin resmi kararına göre, 1957 tarihinden beri faaliyet gösteren şirket, konkordato sürecinde yaşadığı mali sıkıntıları aşamadı. 65 yıllık kumaş üreticisi Emek Kumaş, konkordato sürecinden sonra iflas etti.

1957 senesinde faaliyetlerine halı ve mobilya satışı yaparak başlayan Emek Group, İstanbul ve Niğde merkezde gerçekleştirdiği üretimlerle en büyük yükselişi kumaş sektörüyle yaşadı. Emek Kumaş’ın iflas etmesi, sadece bir şirketin iflası değil, aynı zamanda bir dönemin de sonuna gelindiğini ifade ediyor.

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli tekstil üreticilerinden biri olan şirketin iflası, vatandaşlarda sektörün geleceği hakkında ciddi soru işaretleri uyandırdı. Şirketin iflasında en büyük pay, Türkiye ekonomisindeki genel istikrarsızlık ve yüksek enflasyonun yarattığı sıkıntılara ait olduğu ifade edildi.

Şirketin iflası, Türk tekstil sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukları bir kez daha gözler önüne çıkardı. Sektörün küresel rekabette daha güçlü hale gelmesi için üretim maliyetlerinin düşürülmesi, Ar-Ge çalışmalarına gerçekleştirilen yatırımların artırılması ve yeni pazarlara açılma gibi konularda acil adımlar atılması gerekiyor.