Türkiye'nin ünlü iki markasının balları sahte çıktı! Her markette satılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin ünlü iki markasının balları sahte çıktı! Her markette satılıyor

Gıda ürünlerinde hile yapan firmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaları içeren listesini 12 Kasım'da güncelleyerek iki yeni firma ekledi. Bu firmaların bazı ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edildi.

Gıda hilelerinin yer aldığı liste neredeyse her gün güncelleniyor. 11 Kasım tarihli listede İstanbul, Manisa, Bursa, İzmir, Tokat ve Mersin'deki bazı firmalar dikkat çekmişti.

Bu listede özellikle kıyma ürünlerinde at ve eşek eti, dönerde dil eti, tost peynirinde ise bitkisel yağ kullanımı gibi uygunsuzluklar göze çarptı. Koyun sütü olarak pazarlanan eritme peynirinde ise koyun sütü bulunmadığı tespit edildi.

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Öte yandan dünyaca ünlü viski markası Chivas Regal, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasına girdi. Markanın ürününde, gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol bulunduğu belirtildi. Şirket, denetlenen viskinin sahteciler tarafından üretilen kopya viski olduğunu öne sürdü.

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İKİ ÜNLÜ MARKADA BAL TAKLİDİ

12 Kasım'da açıklanan yeni listede ise Ankara merkezli iki ünlü bal markası yer aldı. Zincir marketlerde ve e-ticaret sitelerinde satılan "Abalı" ve "Balpetek" markalı ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıktı.

İşte 12 Kasım tarihli gıda sahtekarları listesine takılan iki marka:

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