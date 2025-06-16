Türkiye’nin ünlü kanalında işçi kıyımı! Geçen ay 21 kişiyi atmıştı… Bu ayda 50 kişi işsiz kaldı…

Flash Haber TV’de yönetim değişimi sonrası yeniden yapılanma sürecinde toplu işten çıkarmalar sürüyor. Geçtiğimiz aylarda 21 kişinin görevine son verilirken, bugün ise 50 kişiyle daha yollara ayrıldı. İşten çıkarmaların süreceği ise aktarılıyor.

OPERASYON SONRASI KAYYUM YÖNETİMİNE GEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, aralarında Payfix, Pozitif Bank ve Flash Haber TV’nin de bulunduğu 23 şirkete el konulmuştu. Operasyon kapsamında söz konusu şirketlerin sahibi olan Erkan Kork’un da yer aldığı 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kanal ise kayyum kontrolüne geçmişti.

50 İŞÇİ DAHA İŞTEN ÇIKARILDI

Medyaradar’da yer alan habere göre; Flash Haber'de bu sabah itibarıyla 50 çalışanın çıkışı verildi. Çıkartılanlar arasında teknik müdür, yayın editörü, sesçi, kjci, muhabirler bulunuyor.

İşten çıkarmaların önümüzdeki ay da devam edeceği belirtildi. Geçtiğimiz aylarda 21 kişinin görevine son verilmişti.