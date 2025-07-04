Türkiye'nin ünlü mobilya devi satıldı! Yeni sahiplerine çok şaşıracaksınız

Türkiye’nin köklü yatırım gruplarından Zeren Group Holding, mobilya sektörüne güçlü bir giriş yaptı. Holding, modüler mobilya, döşemeli grup ve yatak üretiminde faaliyet gösteren Alfemo markasını satın aldı.

1997’den bu yana üretim yapan ve 20’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Alfemo, artık Zeren Group Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdürecek.

MOBİLYA SEKTÖRÜNE GÜÇLÜ GİRİŞ

Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, satın almayla ilgili yaptığı açıklamada, Alfemo’nun markalarına katılmasının grup için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Zeren, “Yurt dışında önemli yatırımları olan bir grup olarak, Alfemo’nun hem Türkiye’deki hem de global pazardaki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.