Türkiye'nin ünlü şirketi iflasın pençesinde. 8 bayisi var

Aydın’da 2015 yılında Yasin Akın öncülüğünde kurulan Olgahan Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ekonomik zorluklarla mücadele ediyor.

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, Temizlik, hijyen ve ambalaj ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirket, Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu.

Mahkeme, 13 Mayıs 2025 tarihinde aldığı kararla şirkete üç ay süreyle geçici mühlet verdi ve Ayhan Çelik’i geçici konkordato komiseri olarak atadı. Alacaklılar, ilandan itibaren yedi gün içinde itiraz dilekçesi sunarak konkordato talebinin reddini talep edebilecek. Davanın bir sonraki duruşması 30 Temmuz 2025’te saat 10:00’da görülecek.

Olgahan Kimya, 200 metrekarelik bir satış mağazasından başlayarak, bugün 3 bin metrekarelik modern üretim ve depolama tesisine ulaşan bir başarı hikâyesi yazdı. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde sekiz bayisiyle hizmet veren şirket, kurumsal firmaların temizlik ve hijyen ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

Ayrıca zincir marketler ve yerel pazarlara yönelik geniş bir ürün portföyüyle dikkat çekiyor. Temizlik ekipmanları, kişisel bakım ürünleri, kağıt ürünleri, ortam kokuları, züccaciye, kırtasiye, petshop ürünleri ve tek kullanımlık malzemeler gibi 6 binden fazla ürün çeşidiyle sektörde fark yaratıyor.

Yasin Akın liderliğinde aile şirketi ruhuyla büyüyen Olgahan Kimya, inovasyon ve müşteri memnuniyetinde lider olmayı hedefliyor. Ancak son dönemde artan maliyetler, ekonomik dalgalanmalar ve rekabet baskısı, şirketi mali açıdan zorladı.

Konkordato süreci, firmanın borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürebilmesi için bir fırsat sunuyor. Sektör uzmanları, şirketin güçlü altyapısı ve geniş müşteri ağıyla bu süreci aşabileceğini öngörüyor.

Olgahan Kimya’nın konkordato süreci, Aydın’ın yerel ekonomisi için de önem taşıyor. Şirketin bölge istihdamına katkısı ve sektörel etkisi, sürecin sonucunu merakla beklenen bir konu haline getiriyor. Firma, bu zorlu dönemde hem çalışanlarının hem de iş ortaklarının desteğini alarak toparlanma hedefinde.