Türkiye'nin ünlü şirketi iflasın pençesinde. Köylüler de beklemiyordu

Türkiye’de finansal zorluklar yaşayan birçok şirket, konkordato ve iflas sürecine girmiş durumda. Konya’daki ilanlar da son dönemde artmışken, kentte faaliyet gösteren ünlü bir traktör şirketi de iflasın eşiğine gelmiş bulunuyor.

Koçkara Traktör Zirai Aletler Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti., Akşehir’de tanınan bir firma olarak, Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurulan iflas davası ile gündeme geldi. Mahkeme, şirketin tasfiye halinde olduğuna karar verirken, iflas sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Mahkeme, davanın açılmasının ardından dikkat çeken bir duyuru yayımlayarak, gerçek ve tüzel kişilere müdahale talebinde bulunabilmeleri için 15 günlük bir süre tanıdı. Ancak, bu talebin yapılabilmesi için iki şartın yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Öncelikle, davada doğrudan iflas talebinin geçerli olmadığına dair itirazda bulunanların, 15 gün içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Bu süre içinde müdahale talebi yapılmazsa, mahkeme tarafından alınacak karara karşı istinaf mahkemesine başvuru hakkı kaybedilecek.

Davanın ilerleyen aşamalarında, alacaklılar ve zarara uğradığını iddia eden tarafların başvuru süreleri ve yasal gereklilikleri gözden kaçırmamaları önem taşıyor. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin, süreçle ilgili açıklamaları ise kamuoyuna duyurulacak.