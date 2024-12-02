Türkiye'nin ünlü şirketi iflasın pençesinde. Köylüler de beklemiyordu

Düzenleme: Kaynak: Merhaba Haber
Türkiye'nin ünlü şirketi iflasın pençesinde. Köylüler de beklemiyordu

Konya'da faaliyet gösteren meşhur bir traktör şirketi iflasın pençesinde. Koçkara Traktör Zirai Aletler Oto. San. ve Tic. Ltd. Şirketi'nde onlarca kişi çalışıyordu.

Türkiye’de finansal zorluklar yaşayan birçok şirket, konkordato ve iflas sürecine girmiş durumda. Konya’daki ilanlar da son dönemde artmışken, kentte faaliyet gösteren ünlü bir traktör şirketi de iflasın eşiğine gelmiş bulunuyor.

Koçkara Traktör Zirai Aletler Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti., Akşehir’de tanınan bir firma olarak, Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurulan iflas davası ile gündeme geldi. Mahkeme, şirketin tasfiye halinde olduğuna karar verirken, iflas sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Mahkeme, davanın açılmasının ardından dikkat çeken bir duyuru yayımlayarak, gerçek ve tüzel kişilere müdahale talebinde bulunabilmeleri için 15 günlük bir süre tanıdı. Ancak, bu talebin yapılabilmesi için iki şartın yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.

1.jpg

Öncelikle, davada doğrudan iflas talebinin geçerli olmadığına dair itirazda bulunanların, 15 gün içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Bu süre içinde müdahale talebi yapılmazsa, mahkeme tarafından alınacak karara karşı istinaf mahkemesine başvuru hakkı kaybedilecek.

Davanın ilerleyen aşamalarında, alacaklılar ve zarara uğradığını iddia eden tarafların başvuru süreleri ve yasal gereklilikleri gözden kaçırmamaları önem taşıyor. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin, süreçle ilgili açıklamaları ise kamuoyuna duyurulacak.

Son Haberler
Aksaray’da bir garip olay: Tüm ekipleri seferber etti. Gerçek başka bir şey çıktı
Aksaray’da bir garip olay: Tüm ekipleri seferber etti. Gerçek başka bir şey çıktı
Kedilerin hapşırmasının nedenler neler? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Kedilerin hapşırmasının nedenler neler? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
İstanbul’da sahte alkol can aldı
İstanbul’da sahte alkol can aldı
Gurbetçilere kara haber. Artık o parayı alamayacaklar
Gurbetçilere kara haber. Artık o parayı alamayacaklar
Kan şekerini dengeleyen besinler neler? İşte bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri...
Kan şekerini dengeleyen besinler neler? İşte bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri...