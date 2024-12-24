Türkiye'nin ürünü yine kapıdan döndü! Zehirli ve kanserojen madde tespiti

Türkiye'den ihraç edilen birçok gıda ürünü yüksek miktarda zirai ilaç tespit edilmesi nedeniyle geri yollanıyor. Fransa'nın kuru incirlere el koymasının ardından benzer bir durum da İsveç'e yollanan Antep fıstıklarında yaşandı. Fıstıklarda zehirli ve kanserojen madde olan "Aflatoksin B1" tespit edildiği duyuruldu.

Türkiye Gazetesi'nden alınan habere göre,Türkiye'den yurt dışına gönderilen gıda ürünlerinde zirai ilaç kalıntısı sorunu devam ediyor. Son dönemde birçok ürün gönderildiği ülke tarafından geri yollanmaya başlandı.

Yüksek miktarda pestisit kalıntı (zirai ilaç) ya da aflatoksin (küf hastalığı) bulunduğu gerekçesi ile geri yollanan ürünlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

İNCİRİN ARDINDAN ANTEP FISTIĞI

Geçtiğimiz günlerde Fransa'ya yollanan kuru incirlere "Aflatoksin B1" tespit edildiği için el konulmuştu. Şimdi ise Antep fıstığında benzer bir durum yaşandı.

İSVEÇ EL KOYDU

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) yayımlanan 734683 numaralı İsveç’e yönelik bildirimde, yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen Antep fıstığında da "Aflatoksin B1 " tespit edildiği belirtildi. İsveç ‘ciddi’ uyarısıyla el konulduğu bildirildi.

ZEHİRLİ VE KANSEROJEN MADDE

RASSF’de yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 8 µg/kg - ppb olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu bu Antep Fıstığında 56,0 ± 18 µg/kg - ppb olarak tespit edildi.

Tespit edilen Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir.